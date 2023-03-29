恐造成風險！馬斯克等上千專家簽署公開信 籲暫停研發AI
美國OpenAI公司推出的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，在去年底橫空出世後，隨即在全球各地引爆熱潮，關於AI的各類應用成為各行各業最夯話題。不過有上千位專家簽署公開信，呼籲所有AI實驗室立即暫停研發強大AI系統至少6個月，因為AI可能會對人類社會帶來風險。
記者倪浩軒/綜合報導
這封公開信是由未來生命研究所 （Future of Life Institute）發布，隨後獲得包括馬斯克（Elon Musk）在內的1100多位專家簽名表達支持。除了馬斯克之外，其他比較知名的專家包括 Stability AI執行長莫斯塔克（Emad Mostaque）、圖靈獎得主班吉歐（Yoshua Bengio）、AI權威學者羅素（Stuart Russell）等等。
公開信中提到，高級AI應用很可能是地球生命史的重大時刻，應該獲得相對應規模的重視管理，但目前卻成為各科技實驗室的軍備競賽，大家不斷升級部署更強大的AI系統，卻沒有人、包括實驗室在內，能理解或預測這些AI將對人類社會帶來什麼風險。
公開信強調，「只有當我們確信AI的影響是積極的，並且AI的風險是可控的時候，才應該開發強大的人工智能系統」。公開信呼籲立即暫停對所有比GPT-4更強大的AI系統的研發，為期至少6個月。並在這期間，由專家研擬出AI開發的共享安全協議，且讓研究人員與政策制定者合作，達成全面有效的監管。
同樣有簽署這封公開信的紐約大學名譽教授馬庫斯（Gary Marcus）表示，這封信並不完美，但精神是正確的，我們需要放慢腳步，直到我們更好地理解其後果。馬庫斯指出，現在那些科技鉅頭對他們正在做的事情越來越保密，這使得社會越來越難準備面對可能的衝擊，這樣的狀況應該要有所改變。