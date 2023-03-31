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屏東食材入膳「碧螺春龍虎石斑魚」　1饕客連12天報到

▲天仁喫茶趣推出季節套膳，將屏東在地食材結合茶展現新風貌。（圖／NOWnews攝）
▲天仁喫茶趣推出季節套膳，將屏東在地食材結合茶展現新風貌。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

時序入春，除了服裝開始換季，食材也開啟新風貌，屏東的龍虎石斑魚、櫻花蝦、可可和鳳梨等都來到盛產季節，以「茶入膳蒸料理」為核心的天仁喫茶趣，從屏東產地出發，集結在地優良食材推出季節套膳，將「碧螺春」與龍虎石斑結合，清香鮮美的口感更吸引一位饕客連續12天都來嚐鮮。此外，套膳中的甜點「鐵觀音可可泡芙」，3月初上市至今已突破7千顆，預計3月底可達1萬顆，關鍵也在於選用屏東在地可可。
 

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▲行政主廚沈有明研發多款茶料理。NOWnews攝
▲行政主廚沈有明研發多款茶料理。（圖／NOWnews攝）
在天仁喫茶趣服務超過20年的行政主廚沈有明表示「重發酵的茶一般用在腥味比較重的食材或紅燒手法上，我想石斑魚的新鮮度口感也不錯，不適合用重發酵的茶，因此用碧螺春料理，比較清爽，也跟海鮮很搭」。沈主廚思考如何運用茶元素搭配龍虎石斑魚、創造新口感，最後以自己釀造的碧螺春茶酒下去提味，成功帶出魚肉本身的鮮甜 。

▲天仁喫茶趣新推出季節套膳，「碧螺春龍虎石斑魚」清甜鮮美。
▲天仁喫茶趣新推出季節套膳，「碧螺春龍虎石斑魚」清甜鮮美。（圖／NOWnews攝）
考量到有些顧客不吃酒類料理，沈主廚在烹煮上仔細算好時間才將茶酒入石斑魚，經過多次測試，最後以茶和酒30：1的比例呈現最完美風味，他表示酒有去腥、提味的效果，茶再帶出海鮮本身的原味，而套膳中的碧螺春干貝冬瓜湯亦是同樣發想，果真讓顧客印象深刻。特別的是，在這次的龍虎石斑魚中，沈主廚選用「蛋豆腐」搭配，「有別於一般餐廳都選用豆腐，這次因選用龍虎石斑肉質Ｑ彈，想說能用不同的元素做搭配，最後嘗試使用蛋豆腐，結果相當對味」。

▲「花旗參仙草雞」中的雞肉滑嫩順口，並加入蘿蔔乾、花旗參提味。
▲「花旗參仙草雞」中的雞肉滑嫩順口，並加入蘿蔔乾、花旗參提味。（圖／NOWnews攝）
另一道季節套膳「花旗參仙草雞」也很有巧思，沈主廚以蘿蔔乾入仙草提味，考量到仙草味道濃郁，加入任何茶都會被掩蓋，因此他發想加入花旗參，既有提味作用也剛好跟仙草雞相輔相成。除了仙草湯驚艷，這道料理的主角「雞肉」也特別滑嫩順口，沈主廚透露好吃的秘訣在於有幫雞肉「按摩」，再裹上「蛋白液」，不僅讓雞肉口感更滑順，色澤也不會被仙草染黑，達到雙重效果。

▲「美人櫻花蝦藜麥米糕」選用屏東櫻花蝦和紅藜麥。
▲「美人櫻花蝦藜麥米糕」選用屏東櫻花蝦和紅藜麥。（圖／NOWnews攝）
除了主餐，套膳內的附餐也十分精緻，「美人櫻花蝦藜麥米糕」選用屏東櫻花蝦和「穀類紅寶石」紅藜麥，加入東方美人茶提升香氣，米粒硬度恰到好處，是喫茶趣熱門餐點，另外前菜「三絲海蜇皮」也完美搭配石斑魚，沈主廚強調絕無添加味精，此道更不同其他餐廳加入紅蘿蔔絲、小黃瓜，跳脫框架將中泰風格合併，以青木瓜絲取代紅蘿蔔絲，使其更加爽脆。

延續春夏清爽感，飲料「綠檸芭樂凍飲」將屏東檸檬和新鮮芭樂融合，加入手作檸檬Q凍，清爽無負擔又能滿足咀嚼控的味蕾，成為套膳中不可或缺的一員。喫茶趣秉持永續新概念、致力研發新式餐點，回歸本源以台灣在地農產品作為原料，在春暖花開之際再度帶給大家新鮮、真實的「蒸美味」料理。

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