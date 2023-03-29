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台北捷運27歲生日快樂！3/28相揪來慶生

▲歡慶臺北捷運27周年，臺北捷運公司於3月28日下午在「Metro Corner臺北車站」舉辦「捷運27 幸福一起」慶生會。（圖／品牌提供）
▲歡慶臺北捷運27周年，臺北捷運公司於3月28日下午在「Metro Corner臺北車站」舉辦「捷運27 幸福一起」慶生會。（圖／品牌提供）

本報訊

相揪來慶生！歡慶臺北捷運27周年，臺北捷運公司於3月28日下午在「Metro Corner臺北車站」舉辦「捷運27 幸福一起」慶生會，邀請3月份壽星一起過生日，並贈送限量好禮。此外，「Metro Corner臺北車站」及「Metro Corner忠孝復興站」兩座微型商場，亦特地選在3月28日開幕，提供旅客方便好買的購物環境；「捷運商品館忠孝復興店」、「台北捷運Go」App，亦推出多項消費好禮，千萬別錯過。

臺北捷運邀請民眾分享生日喜悅，3月28日慶生會於「Metro Corner臺北車站」提供限量100份免費下午茶及北捷嚴選咖啡，另外還有限量100份專屬3月壽星禮（內含免費下午茶、北捷嚴選咖啡及生日禮物；須出示證件）。當日下午1時30分依照排隊順序發給「禮物號碼牌」為憑，依照現場人員引導排隊。此外，慶生會場上抽出3月份壽星6名，參加遠傳friDay購物「再轉轉」活動，有機會「轉」出AirPods、Nespresso膠囊咖啡機、Panasonic奈米水離子吹風機等超級好禮。

位於捷運臺北車站B1層的「Metro Corner臺北車站」，以及捷運忠孝復興站B1層的「Metro Corner忠孝復興站」微型商場，特地選擇與臺北捷運同天生日開幕，可謂雙喜臨門，繼去(111)年3月「Metro Corner南京復興站」開幕後，持續將微型商場概念拓展至臺北車站及忠孝復興站，針對學生及時尚族群，提供「順手買」的貼心生活服務及方便取用的點心商品。

臺北捷運自1996年3月28日通車至今，走過27個春夏秋冬，服務超過125億人次的乘客，27年間，臺北捷運不斷精進與創新，提升系統的安全、效率、舒適與環保，為臺北市打造一個綠色、智慧、友善的都市運輸網絡，也讓民眾生活更加便利與美好。詳細活動內容查詢臺北捷運臉書，或洽臺北市民當家熱線1999。

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