4月追韓星攻略！14組男女神登入台灣　1大咖「臨時不來」

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Zion.T是南韓非常知名的歌手，創作歌曲《楊花大橋》、《Eat》、《No Make Up》深受大眾歡迎，他還曾幫知名電視劇《皮諾丘》、《機智牢房生活》、《The King：永遠的君主》獻唱電視原聲帶；更與新垣結衣的老公星野源合唱漫威英雄電影《尚氣與十環傳奇》的插曲〈Nomad〉，實力受到國際認可。
Zion.T曾來台開唱2次，2018年在TICC舉辦演唱會時，還吸引坤達與柯佳嬿夫婦朝聖，魅力可見一斑。今年原定4月三度來台的他，卻無預被「延期」，讓已購票的歌迷相當錯愕，主辦單位對此表示：「本公司華藝娛樂團隊及協辦單位遠大娛樂於演唱會製作過程中遇到困難，經多方努力仍未能解決，無法為所有觀眾及參與者獲得應有的演出體驗，連日來經與各方商討，我們遺憾地宣布需要延期原定於2023.4.15於TICC舉辦『2023 ZION.T SOLO TAIPEI CONCERT』。已購票觀眾將全面退票，全額退票。相關的退票手續請參考售票系統上的退票說明。目前演唱會預定延期至9月至10月之間，確認的日期以及場地日後會在華藝娛樂粉專公告。」
歌迷4月聽不到Zion.T的歌聲沒關係，仍有許多知名歌手陸續來台舉辦專場演出，不妨聽聽其他藝人的表演，或許會從中發現共鳴，還能藉此壓低見不到偶像的難過情緒。
四月韓星訪台行程表：
4月1日／Apink演唱會
時間：18：00
地點：新北市工商展覽中心
4月1日／金宇珍演唱會
時間：4月1日
地點：NUZONE（台北市大安區市民大道三段198號2樓）
4月4日、5日／TOMORROW X TOGETHER演唱會
時間：19：00
地點：台北南港展覽館
4月8日／神話（李玟雨、金烔完、前進）粉絲見面會
時間：18：00
地點：臺北國際會議中心TICC
4月8日／鄭世雲演唱會
時間：19：00
地點：DSpace元動空間
4月9日／南優鉉演唱會
時間：18：00
地點：臺北國際會議中心TICC
4月13日／姜丹尼爾
時間：20：00
地點：ZEPP NEW TAIPEI
4月15日／BOL4演唱會
時間：18：00
地點：臺北國際會議中心TICC
4月15日／N.Flying演唱會
時間：19：00
地點：信義劇場 Legacy MAX 台北新光三越A11 6F
4月16日／李承允
時間：18：00
地點：信義劇場Legacy MAX
4月16日／舞團MBITIOU
時間：18：00
地點：Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場）
4月22日／FTisland演唱會
時間：19：00
地點：臺北國際會議中心TICC
4月23日／尹智聖公益活動
時間：14：00
地點：臺北國際會議中心TICC
4月30日／產賀、文彬（ASTRO）粉絲見面會
時間：18：00
地點：Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場）