23歲女團偶像「改當18禁直播主」！原因鼻酸：與父母有關
南韓女團DIA於2015年出道、2022年解散，不過依然有不少歌迷會關注團員的動態。先前年紀最小、年僅23歲的成員順伊轉行到18禁平台當直播主，遭到許多粉絲砲轟。對此，她28日在節目《進擊的姐姐們》（진격의언니들）淚崩透露改當直播主的原因，其實是為了替父母還債，讓主持人相當心疼。
記者郭佩蓉/綜合報導
順伊從DIA退團後，2021年11月改當18禁平台Pandalive的直播主，和原本甜美形象差異頗大，讓不少歌迷無法接受。不過她當時並未解釋原因，直到28日在節目《進擊的姐姐們》首度公開「轉行」原因，坦言是因為家裡經濟狀況關係，才會選擇當直播主。
順伊無奈表示：「家裡經濟狀況不是很好，從我小時候開始，爸爸事業就一直失敗，大概有五次。」她曾當過接案模特兒，也在餐廳打過工，可是賺的錢遠遠不夠還家裡欠下的債務。目前順伊爸爸身兼兩份工，順伊媽媽則是臨時工。
身為家中獨生女的她，當家人開口要錢時，無法拒絕說不，為了替爸媽減輕負擔，只好選擇當直播主，也透露最高收入曾一次賺進2千萬韓元（約新台幣50萬元），從做直播主工作到現在，已經給家裡5千萬韓元（約新台幣120萬元），不過巨大的壓力也造成她心理上很大的負擔，不幸罹患憂鬱、躁鬱及恐慌症，長期需要接受諮詢。
主持人聽完後問道：「妳把錢給家人，那妳為自己花的錢是什麼呢？」她卻沉默不語，停頓10秒後眼眶泛淚，南韓女藝人朴美善看見此景也忍不住淚崩，對於她年輕輕輕便要扛起家中經濟重擔感到相當心疼與不捨，節目播出後，網友們也表示非常心疼順伊的處境，「我也哭了」、「好心疼...」、「原來是這樣」、「她該有多辛苦」、「超不捨」、「太難過了」。