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五月天生日快樂！凡人譜主唱快閃幫慶生　好交情曝光

▲凡人譜主唱山村隆太特地來台與五月天相會。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.03.29）
▲凡人譜主唱山村隆太特地來台與五月天相會。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.03.29）

記者吳雨婕/高雄報導

五月天於成團日的今（29）日在高雄世運主場館舉辦「五月天2023 諾亞方舟 10週年進化 末日狂歡  明日航艦  無限放大版演唱會」，今年是五月天成團26周年，與五月天有好交情的日本樂團flumpool凡人譜主唱山村隆太也特地快閃，來台見證重要的日子，他開心祝福五月天生日快樂，也分享來台心情。

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山村隆太特地幫五月天「慶生」快閃來台，他笑說：「凡人譜今年成軍15年了，五月天則是26年，今後會繼續看著五月天的背影，繼續努力唱歌。」剛剛看到五月天成員，也一直對他們說生日快樂。由於疫情關係，凡人譜已經3年沒來台灣，山村隆太這次來高雄還去了夜市品嚐了國民小吃臭豆腐，他形容：「吃第一口覺得還可以，第二、三口就覺得不行了，那個味道開始衝上來。」

▲凡人譜主唱山村隆太特地來台觀賞五月天演唱會。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.03.29）
▲凡人譜主唱山村隆太特地來台觀賞五月天演唱會。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.03.29）
事實上，flumpool凡人譜10年前是五月天「諾亞方舟」台中場演唱會嘉賓，在此系列演唱會復刻之際特地來台，顯得別具意義，值得一提的是與五月天有著好交情的他們，中文名字「凡人譜」，即是五月天幫忙取名。

此外，今年是五月天成團26周年，有五迷特別訂製生日蛋糕造型與數字26的氣球幫慶生，而今天演唱會全場有高達5萬名粉絲，與五月天一起度過這個重要的日子。

▲粉絲特別製作生日快樂造型氣球，幫五月天慶生。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.03.29）
▲粉絲特別製作生日快樂造型氣球，幫五月天慶生。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.03.29）

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