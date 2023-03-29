進口蛋1顆7塊！小吃店「加蛋15元」坑爆？老闆搖頭吐實情
進口蛋今（29）日在各大通路陸續開賣，美廉社平均最低7元一顆，期待透過進口蛋緩解缺蛋危機，而受到缺蛋影響的小吃店，加蛋調漲到15元反而賺翻？對此，小吃店老闆則透露進口蛋供貨不穩定，大部分的雞蛋仍是從固定的蛋商手中進貨，目前一顆成本價仍將近10元。農委會也曾表示，進口蛋預計都會先直送超市、通路銷售，讓一般消費者都能買到平價的雞蛋。
記者鍾怡婷/綜合報導
全台嚴重缺蛋潮也影響餐飲業，包括牛肉麵店、早餐店、小吃店都陸續停止供應雞蛋料理，或是調整加蛋商品的價格，從原先的10元調漲至15元。不過29日終於開賣的進口蛋，售價區間落在65元至89元，等於最低每顆不到7元，也讓不少消費者期待小吃店的蛋價回歸從前。
對此，蔥抓餅店業者透露，營業為了穩定的供蛋，都會跟配合的蛋商購買，在缺蛋的狀況下，蛋商也會優先提供給營業店家購買，目前售價仍是落在近10元一顆，成本比起以往高非常多。而進口蛋根據農委會規定，都會直接由通路來上架販售，且有許多民眾搶在第一時間排隊購買，因此多數攤商仍維持跟國產蛋商進口。
麵店業者則表示，一般來說營業用都是跟蛋商固定進口，雖然缺蛋後價格飛漲，但不確定進口蛋口感、蛋腥味是否與國產蛋有大區別，店內仍會優先選擇國產雞蛋。目前進口蛋剛陸續到台開賣，所以國產雞蛋的價格依然居高不下，暫時對攤商沒有明顯的幫助。
販售進口蛋的通路業者也提到，一般營業用攤商都會有合作的蛋農，不太會到店內購買雞蛋。且農委會宣布進口蛋會直接由通路販售，不僅有限購數量，更是一上架就吸引民眾瘋搶，供貨的數量、補貨時間都還不能確定，只能看後續進貨狀況。