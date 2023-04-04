歐洲最美公主迎成年！為登基先參軍3年 想成女王有挑戰
西班牙長公主昂諾爾（Princess Leonor）面容姣好可愛，有歐洲最美公主之稱，目前昂諾爾是西班牙王位的第一順位繼承人，2005年10月出生的昂諾爾還不滿18歲，即將高中畢業的她，決定先暫緩念大學，展開為期3年的軍事訓練，替未來接任王位做準備。
記者倪浩軒/綜合報導
西班牙國防部已替昂諾爾的軍事訓練做好規劃，按照慣例，西班牙國王登基前，都會在陸、海、空三軍的學院各受訓一年，而昂諾爾也會遵循傳統，在今年夏天高中畢業後，開始為期3年的軍事訓練。待結束後，昂諾爾便會擁有海軍少尉、陸軍中尉和空軍中尉的軍銜，正式登基成為西班牙國王時，便可善盡三軍統帥的責任。
昂諾爾與年幼2歲的妹妹蘇菲亞，自幼便是鎂光燈追逐的焦點，而昂諾爾做為長公主，精通四國語言，包括西班牙語、英語、加泰隆尼亞與、中語，而且能文能武，大提琴跟網球都很擅長，在青少年時期開始，便經常在各類場合和典禮上致詞，表現出昂諾爾的個人魅力。
昂諾爾的母親萊蒂西亞王后（Letizia Ortiz Rocasolano），是西班牙王室首位平民王后，嫁入王室前有過另一段婚姻，且原本是位新聞主播，這種非典型出身的王后，也讓萊蒂西亞更加獲得民眾的歡迎。
如果昂諾爾順利登基王位，她將成為繼伊莎貝拉二世1868年退位以後，150多年以來的第一位西班牙女王。不過雖然昂諾爾人氣超旺，但能否順利登上王位還是要面臨考驗。首先是按照西班牙的繼承法，男性有優先資格，如果現任國王菲利普六世老來得子，那昂諾爾的繼承順位就會被擠到後面。除此之外，西班牙王室近年飽受財政醜聞打擊，前任國王卡洛斯一世退位後，因貪腐問題流亡阿拉伯聯合大公國，也讓王室形象受到重傷。西班牙君主制是否會持續維持，仍存在一定的不確定性。