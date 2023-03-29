與中國關係增溫　沙烏地加入上合組織成對話夥伴

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政治和安全聯盟上海合作組織成員涵蓋中國、印度、俄羅斯等區域大國，幅員橫跨大部分歐亞大陸。
2001年成立的上海合作組織著眼發揮更大作用抗衡西方的區域影響力，創始成員國包括俄、中和中亞的前蘇聯加盟共和國，印度、巴基斯坦後來也加入。伊朗則是去年簽署文件取得完整會籍。
消息人士告訴路透社，中國國家主席習近平去年12月訪沙烏地時曾經商討利雅德加入上海合作組織一事。
消息人士還說，對話夥伴地位是加入這個組織的第一步，授予沙烏地完整會籍是中長程目標。
沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）昨天擴大投資中國，在中國東北擬議的合資企業最終敲定，並且收購一個民營石化集團的股權。
利雅德與北京關係日增，引發傳統盟友華府的安全疑慮。美國表示，中國對全球各地發揮影響力的企圖不會改變美國的中東政策。
區域主要安全擔保國美國撤離中東，沙烏地和其他波斯灣國家對此表達憂心，並且採取行動讓合作夥伴多元化。華府則強調仍然會在這個區域扮演積極夥伴的角色。
上海合作組織成員國計劃8月在俄羅斯車里雅賓斯克（ Chelyabinsk）地區舉行聯合「反恐演習」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1120329