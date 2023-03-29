印度陸軍參謀長談中國強勢作風　三度提及台灣

與中國關係增溫　沙烏地加入上合組織成對話夥伴

▲沙烏地阿拉伯加入上海合作組織的決定今天獲內閣批准。沙烏地對長期盟友美國所提安全疑慮不予理會，正與中國建立長期夥伴關係。圖為習近平出訪沙烏地阿拉伯的資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲沙烏地阿拉伯加入上海合作組織的決定今天獲內閣批准。沙烏地對長期盟友美國所提安全疑慮不予理會，正與中國建立長期夥伴關係。圖為習近平出訪沙烏地阿拉伯的資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社利雅德29日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯加入上海合作組織的決定今天獲內閣批准。沙烏地對長期盟友美國所提安全疑慮不予理會，正與中國建立長期夥伴關係。

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國營沙烏地新聞社（SPA）報導，授予沙烏地取得上海合作組織對話夥伴地位的備忘錄已獲沙烏地批准。

政治和安全聯盟上海合作組織成員涵蓋中國、印度、俄羅斯等區域大國，幅員橫跨大部分歐亞大陸。

2001年成立的上海合作組織著眼發揮更大作用抗衡西方的區域影響力，創始成員國包括俄、中和中亞的前蘇聯加盟共和國，印度、巴基斯坦後來也加入。伊朗則是去年簽署文件取得完整會籍。

消息人士告訴路透社，中國國家主席習近平去年12月訪沙烏地時曾經商討利雅德加入上海合作組織一事。

消息人士還說，對話夥伴地位是加入這個組織的第一步，授予沙烏地完整會籍是中長程目標。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）昨天擴大投資中國，在中國東北擬議的合資企業最終敲定，並且收購一個民營石化集團的股權。

利雅德與北京關係日增，引發傳統盟友華府的安全疑慮。美國表示，中國對全球各地發揮影響力的企圖不會改變美國的中東政策。

區域主要安全擔保國美國撤離中東，沙烏地和其他波斯灣國家對此表達憂心，並且採取行動讓合作夥伴多元化。華府則強調仍然會在這個區域扮演積極夥伴的角色。

上海合作組織成員國計劃8月在俄羅斯車里雅賓斯克（ Chelyabinsk）地區舉行聯合「反恐演習」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1120329

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