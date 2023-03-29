屈中恆1家6口「普發6000」這樣用 妻Vicky曝育兒理財觀
屈中恆與老婆Vicky結婚11年多，家有4千金，分別為8歲、14歲、18歲和20歲，一家六口幸福美滿，而近來全民普發6000元，Vicky稍早向《NOWnews今日新聞》分享，3位女兒讓她們自行登記、運用，小女兒因未滿12歲，所以會替她代領，並幫她存進戶頭。
記者侯家瑜/台北報導
Vicky表示女兒上國中後，會固定每週給500元零用錢，讓她們自行運用，自己也有在大女兒還小時，幫她辦銀行帳戶，二女兒現在則是用媽媽的銀行帳戶，「我現在提款卡、存摺和印章都給她，她是一個節省的女生，不會主動向我要零用錢，追星也很理性。」反觀三女兒追星失去理智，Vicky透露對方放假回家都會帶上一堆周邊商品，「她都會看著小卡偷笑，不知道在幹嘛。」也說靚靚還會運用轉賣明星周邊、絕版品來賺取零用錢。
談到曾因追星被騙9000元的三女兒靚靚，Vicky情緒開始激動起來，並還原整個過程，「她要在臉書社團下單買韓團的小卡，一開始只有3000元，怎料對方還持續喊價，一路喊到9000元。」坦言一聽分明就是敲詐，不解靚靚還鐵信對方，「靚靚很老實，對方請她用存款方式給錢、操作ATM時，她都沒有料到，對方是為了隱匿『匯款者』身分，後來靚靚私訊對方，就發現已遭封鎖。」Vicky表示事後有到警局報案，但只是留個案底，認為要找到詐騙方的機率微乎其微。