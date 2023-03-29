瓦城2022年收破45億！EPS3.62　董事會拍版發5元股利

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2023年前二個月之累計營收達10.87億元、年增率28.79%，創歷年新高，展現強勁的成長動能，即爲2022年充分準備之成效。
2022年調控獲利低於預期門店及擴大數位轉型投入之兩大政策，以短期獲利影響換取長期營運績效
2022年疫情期間，集團貫徹財務管控全面進行精實門店政策，針對獲利不佳門店進行相應調控、留優去劣，以達到有效控制成本及提高集團營運績效。集團亦於2022年積極擴大數位轉型之投入，引領未來3至5年餐飲產業之科技發展。基於前述兩大政策，導致2022年第四季之支出增加，短期財務結果略受影響，但中長期成長動能可期，化危機為轉機，邁入數位轉型新氣象。
2023年集團將以多品牌經營策略，透過差異化展店方針，針對全台灣各地商圈特色量身打造18間新展店計劃，達成雙位數成長。集團採取多品牌經營策略，不僅能靈活的面對市場環境、消費趨勢的變動，搭配採購優勢、成本控管以及研發實力，讓餐飲集團無論是在展店佈局或是資源統籌方面都展現高效率，加速擴張市場版圖。因此，集團回歸初心本源，於泰系料理中尋找新動能，2023年將自行研發推出全新泰式餐飲品牌，以嶄新姿態驚艷市場。
集團加大數位轉型投入，建置集團跨品牌會員CRM系統，線上線下無縫整合，持續經營集團會員的忠誠度與提升來客數。其中串聯旗下全品牌的「wa10」app，提供訂餐、訂位、最新消息、優惠電子券、集點兌換等一站式數位服務，不僅有效掌握消費族群喜好及輪廓，創造更貼近需求的服務體驗，也大幅開展異業結盟無限商機。集團期待透過精選的異業結盟，為消費者帶來有感優惠，創造多贏局面。
因應近年集團快速發展，開業界先河，以台灣為基地打造「全球研發中心」，導入創新思維及全新技術，整合「廚藝管理學院、物流中心、品質保證中心、研發中心以及食材生產中心」等功能，以強化集團核心競爭力。「全球研發中心」以世界級規格，支援開創多元營運動能，將成爲集團進軍美國、佈局全球的強大後勤戰力。