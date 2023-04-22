六月最窮1天花100！靠「減法理財」變富婆　10年賺上千萬

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六月在21歲就出道，雖然年紀輕輕就走紅，但剛入行時收入還不穩定，她卻出手闊綽且過度消費，還買下人生第一台車，導致身上毫無積蓄，甚至欠下30萬卡債，天天都被車貸、房租及卡債追著跑，最窮的時候一天只能花100元，直到某天在片場看到副導都能每天拿著大杯星巴克，讓她開始想為什麼自己沒有賺得比較少，卻難以過上這種日子，因此動念要理財。
遇到人生貴人！開始學習「減法理財」
六月和經紀公司會計討論過後，對方建議她，把季領的收入換成固定月薪，並把多的錢存到另一個帳戶，六月靠著這個方法，果然積蓄越存越多，也改變了她的花錢方式，這就是她的減法理財哲學，「先存下該存的錢，剩下的才是可以花的」。
23歲買儲蓄險＋房產！靠它們越滾越多錢
六月在23歲買下首個儲蓄險，不僅是強迫自己存錢，也是利用時間複利增加存款，這是她理財的第一步，正因如此，她現在每段時間都能拿回一筆資金，再運用到下一張保險單上，也在同年，六月在汐止買下第一棟房子，並持續在房產界投資，10年間就在台灣、日本及美國都有房產，她當起了包租婆，每個月都有被動收入10萬元，獲利超過3800萬。
「極簡生活」是關鍵！斷捨離才能過高品質生活
2014年六月在美國紐約遊學時，體會到「極簡生活」的魅力，她發現在紐約的房東及朋友們，雖然東西少、空間多，生活卻很有品質，這之後她以3個行李箱在紐約度過1年為起點，開始練習起「減法生活」，直到現在也十分認真執行，斷捨離不需要的物品，讓生活既簡單又有條理。
孩子一出生就買儲蓄險！保障他們未來生活
六月認為存錢永遠都不嫌晚，無論每天存多少錢都可以，她甚至在自己身上實驗，每天只花500元，並把小錢發揮最大價值，也特別強調儲蓄的重要性，她從孩子一出生就替他們買好儲蓄險，等到孩子21歲時就能領出7、800萬，當作學費或創業的第一桶金，讓小孩畢業後不必背負學貸，她表示，即使一天只替孩子存10元也行，「存錢真的一點都不難」。
對此，財經記者出身、如今為理財專家的夏韻芬指出，六月在欠下卡債時，選擇先還錢沒有擺爛，且開源節流都有做到，這點非常可圈可點，不過在替孩子購買儲蓄險方面，她認為儲蓄險和存款放在銀行的利率差不多，或許強迫存錢的特性對於月光族來說有用，不過對於孩子來說卻有些疑慮。
夏韻芬不僅是中廣《理財生活通》主持人，也是多本暢銷書作家，以幹練、俐落的主持風格深獲觀眾喜愛，對於投資理財領域頗具專業性。提到六月的理財方式，她也提出建議，對於孩子來說應該先保醫療險，將病痛這塊顧好之後，可以將購買儲蓄險的資金拿來買共同基金、台股基金，在20年後效益會更好，因為還要考慮到通貨膨脹的問題，在孩子長大後儲蓄險內的錢可能會折半，保險應該要優先考慮醫療。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。