4成女性有！尿失禁、性交痛恐是骨盆鬆弛脫垂　醫揭「造成原因」

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骨盆鬆弛脫垂 造成原因很多奇美醫學中心婦產部婦女泌尿科主任吳銘斌教授指出，「骨盆鬆弛脫垂」主要為骨盆底器官(子宮、陰道、膀胱、直腸等)失去支撐而脫離正常生理位置，導致從陰道脫垂或突出，常伴有尿失禁、骨盆疼痛、背痛、性交疼痛的症狀。造成的原因很多，如：高產次自然產、長期負重工作、慢性便祕或曾有接受子宮全切除等，雖不會威脅到生命安全，但因生理、心理以及社會功能的退縮，進而影響日常生活品質。
國內四成以上婦女骨盆鬆弛脫垂 自然產2胎以上風險高根據衛生福利部統計顯示，國人有四成女性曾有骨盆鬆弛脫垂問題，年齡大都在50歲至70歲之間，自然產2胎以上的婦女，終其一生發生脫垂的風險值為10至20%，生產次數愈高者，其風險愈高。
依嚴重程度區分，輕微程度者占50%，中等程度者約40%，嚴重程度者(整個子宮/膀胱外翻)大約占10%。若計算發生尿失禁的比例，則其發生率更達到20至50%；在臺灣9個女性中有一人須接受手術！
治療方式選擇多 達文西機械手臂提升精準度吳銘斌教授說明，骨盆鬆弛脫垂治療方式有保守治療(骨盆底運動、陰道雷射、子宮托)及手術治療(傳統開腹、腹腔鏡、達文西)；對於想再生育者或不適合手術者可採取保守治療，中重度者則需優先考慮手術治療。
隨著醫學的進步與創新，達文西機械手臂已取代了許多婦科傳統的開腹手術及腹腔鏡手術，除了使執刀的醫師可在手術過程中能透過3D立體影像、加上放大十至十二倍的高畫質影像，將手術部位附近的相關結構，清晰呈現於眼前；加上仿真人類手腕，能讓手術器械在手術中靈活自由於任何角度和旋轉，並遠端同步操作，避免對於組織造成不必要的傷害，大大提高手術的精準度與安全性。
預防骨盆鬆弛脫垂 日常建議這樣做預防骨盆鬆弛脫垂的方法，吳銘斌教授強調，除了維持體重、多攝取蔬果以防便祕，年齡較大及生產過的婦女也要多練習骨盆肌肉凱格爾運動，並於做抹片檢查時，可請醫師檢查是否有骨盆鬆弛脫垂的情況；若有需要也要接受雌激素陰道投予。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57214
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