新北市美術館園區4/15開放 首週多元卡司HIGH翻鶯歌
新北市美術館園區將於4/15起對外開放第一期戶外園區及部分場域，除了邀請策展人及創作者以「參與及共創」為題，辦理進駐及展覽計畫外，自4/15至4/30連續三週末舉辦「KICK OFF！新北市美術館園區開放」系列活動，匯集音樂、派對、野餐、市集等，尚有多項網路抽獎活動，共同慶開園。
生活中心/綜合報導
文化局長龔雅雯表示，新美館是新北市以文化推動地方發展與城市再造的重要建設，座落於鶯歌區鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地，擁有逾十公頃的戶外園區及獨特的河岸生態景色。經三鶯文創整合計畫市府相關局處的共同努力，周邊環境整備工作即將階段性完成，提供市民全新的藝文休憩場域，4/15起將先開放第一期戶外園區、圓頂藝術空間等場域，藉由辦理多項精彩活動，作為新美館開館前，民眾可搶先體驗的藝術基地。
開園首週4/15、16「遇見新美」草地音樂派對，邀請彭佳慧、許富凱、家家、白安、旺福、新北市交響樂團等，帶來多元美聲、跨世代強力卡司演出，現場除了有特色市集，開園首日還有神秘小禮物；第二週4/22、23「草原曼波」，將開箱園區精采美拍公共藝術作品，民眾除了可在大型作品內部空間聆聽音樂會，還可透過小旅行體驗鶯歌自然人文風情；第三週4/29、30「太陽餐桌」，集結泛音與擊鼓的太陽舞台、在地團隊聯演的大地藝廊、共創共食及友善直送的市集，凝聚而成大型共創行為地景，歡迎民眾一起太陽下共食、學習重新感知大地。
此外，新美館也邀請跨域創作者進駐藝術街坊，推出「做圓」展與民眾共創交流；在圓頂藝術空間，展出沉浸式科技互動「新朋友」，邀請親子前來培養幻獸，體驗活潑有趣、寓教於樂的創作過程。活動期間系列工作坊、小旅行等活動細節請至新北市美術館官網查詢。