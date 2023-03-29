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「喆園」重新開幕 祭超值優惠再加碼抽萬元豪華住宿

▲「喆園」重新開幕，推出全新菜單，融合粵菜江浙菜及川菜，給消費者更多選擇。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.29)
▲「喆園」重新開幕，推出全新菜單，融合粵菜江浙菜及川菜，給消費者更多選擇。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.29)

記者金武鳯/台中報導

看準國旅復甦及普發現金商機，台中市裕元花園酒店饕客最愛的「喆園鮑魚中餐廳」，改裝後全新開幕，用餐環境美輪美煥外，更融合粵式料理與江浙、台菜等多元菜系，端出最精緻美味的飲食饗宴。歡慶重新開幕，4月一整月推出寵粉抽獎活動，消費滿千即可參加摸彩，豐富獎項包含萬元豪華住宿等，是親友歡聚與商業宴會最佳選擇。

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喆園鮑魚中餐廳位於裕元花園酒店二樓，全面攺裝後，頂級黑檀木紋的木作設計，搭配玉蝶梅畫作牆，風格典雅大氣，尤其空間延伸設計，讓大廳視覺感更加開闊，6個私人包廂加上大廳座席，總共有124席，空間運用更加彈性。

▲鮭魚汕頭沙茶鍋，食材除了巨大鲑魚頭，還有鮑魚、干貝和大蝦等好料，相當澎派。(圖／記者金武鳳攝，2023.3.29)
▲鮭魚汕頭沙茶鍋，食材除了巨大鲑魚頭，還有鮑魚、干貝和大蝦等好料，相當澎派。(圖／記者金武鳳攝，2023.3.29)
特別的是，私人包廂運用隱密而多元，譬如包廂內附設影音設備，就能滿足用餐及公司宴會等需求。喆園營運副總經理唐忠謙表示，喆園以客為尊，在服務體驗方面，特別提供台中唯一侍酒師服務，讓每位賓客享有最周到的餐酒體驗。至於茶品上，則嚴選高品質南投梨山、阿里山特選茗茶，讓賓客盡享台灣高山茶沁香甘醇好滋味。

喆園鮑魚中餐廳原本主打頂級粵菜，重新開幕後，融合了江浙、川菜及台菜，給饕客更多元選擇。不過到了喆園，明爐片皮鴨非吃不可。唐忠謙說，喆園片皮鴨是精選宜蘭三公斤大的櫻桃鴨，油脂豐厚，烤後外皮酥脆，主廚特別設計一道鴨皮壽司，以醋飯搭著酥脆鴨皮吃，入口香氣撲鼻，是別家吃不到的片鴨料理，一吃上癮。

▲鴨皮壽司是以醋飯搭著酥脆鴨皮，入口香氣撲鼻，別家吃不到的片鴨料理，一吃上癮。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.29)
▲鴨皮壽司是以醋飯搭著酥脆鴨皮，入口香氣撲鼻，別家吃不到的片鴨料理，一吃上癮。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.29)
配合喆園重新開幕，喆園限時推出一鴨三吃套票，四張8千元，下殺六折超值優惠價。同時推出的新菜單，還有金湯酸菜水煮魚，淡淡酸味的水煮石斑魚，鮮味加分；還有鮭魚汕頭沙茶鍋，食材除了巨大鲑魚頭，還有鮑魚、干貝和大蝦等好料，相當澎派。至於川菜不可少的椒麻川味水煮牛煲，麻辣滋味讓人直呼過癮。

開幕慶特別祭出寵粉抽獎活動，凡於四月一整月消費滿千即可獲得摸彩券，獎項包含免費豪華客房、雅緻客房住宿一晚，商業午餐券、臘味蘿蔔糕禮盒、點心兌換券等，讓消費者除享用美饌外，還能將大禮抱回家。另4月15日起消費滿6,666元，也可獲得精緻紀念對杯一組！





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