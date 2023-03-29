林俊傑感念恩師提攜！親筆信訴思念 林秋離遺孀崩潰痛哭
傳奇音樂人林秋離去年底辭世，他曾捧紅林俊傑、阿杜等歌手，他一手打造的海蝶音樂集團為他舉辦了「林秋離 謝謝你的愛 紀念音樂會」，阿杜、林宇中特別從新加坡、大馬飛抵台北在追思音樂會上獻唱，林俊傑雖因6場「JJ20世界巡迴演唱會」香港站撞期，但他特別在離台前一晚，租下三創場地拍攝他獻給林秋離的〈謝幕〉MV，熬了整夜拍到天亮殺青，才直接衝機場趕飛機到香港舉辦演唱會。
記者吳雨婕/綜合報導
林俊傑在3月24日的香港演唱會上，自彈自唱〈謝幕〉，歌詞唱著「離愁到底能有多痛，直到心碎了才懂」，字字句句道出內心不捨與思念，盼天上的恩師能聽見。而真摯平實的懷念，也令許多樂迷同紅了眼眶，隨即該曲也選在與林秋離追思音樂會同天的3月25日零時上線，雖然因工作無法親自到場追思恩師，但林俊傑親筆寫了一封信，在追思音樂會上由司儀朗誦，這封名為「給林秋離老師的信」這麼寫著：「林秋離老師，你總是那位，徹底把我看透的那個人。當我還是個懵懵懂懂，愛看電影、打電動的宅男時，是你讓我相信，我可以把我真實生活的一塊，變成創作的靈感。也因為這樣，我們才會有一起完成的很多天馬行空的作品，像〈江南〉、〈第二天堂〉、〈西界〉、〈Always Online〉、〈精靈〉、〈曹操〉等。你也是那位，在我最脆弱、無助的時候，透過文字拉我一把的人。是你，提醒著我，音樂『不為誰而作』，而更應該先回饋自己的心靈，撫慰自己的內心。是你，告訴了我，音樂的能量可以〈穿越〉時空！」
這封信輾轉交到了遺孀熊美玲和一雙愛子雨果、雨塘手上，讓家人都感動泣不成聲，也感受到林俊傑對恩師的愛與不捨，哀而不傷的筆觸與為林秋離所唱作的〈謝幕〉一樣動人，也搭配預先在追思會同場地拍攝的歌曲MV曝光，更讓人感受到林俊傑尊師重道的一面。此外，阿杜也在音樂會上悼念林秋離老師，提及準備發行首張專輯時，「那時簽約的發行公司沒有預算，林老師就毅然決然決定把我的專輯買回來自己發，當時還賣掉了房子，宣傳期時還親自開車帶我跑宣傳。」