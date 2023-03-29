台杉6支基金聚焦2大產業　下一步將引進國際資金

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台杉投資是由行政院國發會國發基金於2017年8月，出資4成而設立的國家級投資公司，目前共管理6支基金，規模為 257.5 億元。台杉投資主要投資於國內5+2重點產業，基金主要聚焦兩大產業，包含科技及生技。其中生技基金分別為2018年7月募資完成的59億元台杉水牛二號生技基金、2021年6月募資完成的16.4億元台杉水牛三號生技基金。
台杉生技基金合夥人沈志隆表示，台灣的新藥開發國際授權案近年來頻傳佳績，讓國際看到台灣生技研發的價值，為延續台灣生技產業的亮點，台杉投資生技基金下一階段將結合國際投資者，引進國際資金、資源及經驗，更進一步提升台灣生技產業鏈的價值。
沈志隆指出，台杉水牛二號生技基金投資了國內外、包括台灣生技醫藥產業已具基礎的大、小分子新藥開發，也投入再生醫學、醫療器材、藥物傳輸及細胞檢驗設備與細胞/基因治療；台杉水牛三號生技基金則專注投資於數位及精準醫療的公司。
經過將近5年的經營，台杉投資生技基金已成功帶領1家台灣公司（台康生技）、3家美國公司（Viratca、C4、Frequency），分別在台、美資本市場公開發行。沈志隆說，台杉水牛二號生技基金於2023年初完成投資佈局後，台杉投資生技基金已達到當初基金設立時所訂定的短期目標。
沈志隆分析，無論是從早期研究到後期產品開發、啟動授權到進入資本市場，台灣生技業經過這幾年的發展已經培養出具經驗及國際觀的高階經營人才，是台灣生技業未來發展的重要基礎。
沈志隆透露，台杉投資生技基金下一階段的中、長期目標，將與國際投資人合作，選擇包括美國、日本、歐洲等已具下世代藥物開發經驗的產品，如基因療法等，藉由投資引入國際新項目及技術，帶動台灣生技產業的發展。
不過，展望全球資金變化，沈志隆對於生技產業的發展亦有隱憂。他表示，雖然前幾年全球生技產業因為新冠疫情而吸引國際資金瘋狂投入，但如今通膨、升息、中美貿易戰及最近才發生的SVB倒閉事件，各界對全球經濟未來發展普遍悲觀。由於生技醫療需要長時間及長期的資金投入，面對不確定的經濟情勢，投資人多會保守因應，或是因為升息而將資金重新配置到銀行賺取利息，這些因素都會增加生技產業募資的困難度，公司經營者必須要及早因應。
但是另一方面，在這不利籌資的大環境下，沈志隆提到，國內外許多生技公司擁有高度創新的平台技術且有臨床數據的支持，相對公司的估值都已下修到等同於疫情之前的 2021年或是更低，代表創投將有更多的機會，選擇更具競爭力的生技公司做投資，這段時間也不失為手上仍握有可投資的創投基金重新調整投資策略，積極做好投資布局的機會。