一個都別跑？海康威視又遭美制裁 5家子公司列實體清單
中國企業海康威視（Hikvision）2019年被美國列入出口管制實體清單，美國商務部本週二（3月28日）再度將涉嫌協助北京政府迫害維吾爾族人的旗下五家子公司列入實體清單，實施新的貿易限制。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據美國商務部通報，中國監控設備大廠海康威視旗下子公司包含洛浦海視鼎鑫電子技術有限公司（Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology Co）、墨玉海視電子技術有限公司（Moyu Haishi Electronic Technology Co）、皮山海視永安電子技術有限公司（Pishan Haishi Yong'an Electronic Technology Co）、烏魯木齊海視新安電子技術有限公司（Urumqi Haishi Xin'an Electronic Technology Co）、於田海視美闐電子技術有限公司（Yutian Haishi Meitian Electronic Technology Co）將被列入實體清單面臨新禁令。
根據海康威視2021年年報，上述五家中企皆由海康威視間接持股，其中「墨玉海視」與「烏魯木齊海視新安」屬於工程施工公司，「洛浦海視鼎鑫」、「于田海視美闐」和「皮山海視永安」的業務性質則屬系統整合；《路透社》報導指出，這些被制裁的中企至少有4家公司涉及監視器與攝影機的鏡頭製造業務。
海康威視此前爭議不斷，2019年就被列入美國貿易黑名單，當時美國政府原因是其參與了中國在新疆地區對穆斯林少數民族的侵犯人權行為；2020年美國國防部再度將海康威視與華為等中企，列入「中國軍方持有、控制或相關公司」企業清單；2021年美國聯邦通信委員會（FCC）又將海康威視視為國安威脅，列入禁止進口與禁售名單。
美國商務部表示，對上述中企施以制裁的原因同樣是這些公司在中國對新疆地區維吾爾族和其他穆斯林少數民族人員實施鎮壓、大規模任意拘留和高科技監控的運動中，牽涉到侵犯人權和虐待行為，有悖於美國的外交政策。
對此，中國外交部則反批「所謂新疆存在鎮壓穆斯林少數民族的說法，早已經被事實證偽。美方以謊言為依據，肆意打壓中國企業，將正常的經貿合作政治化，目的就是要禍亂新疆，以疆制華，中方對此堅決反對。 」