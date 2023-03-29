台北必吃4間日式和牛燒烤料理　這家大咖都來過！

我是廣告 請繼續往下閱讀
平均單價 : 3000元-5000元
地址 : 台北市大安區安和路一段102巷2號
ギュービー焼肉 牛B焼肉 GyuB Yakiniku
主打完全預約制的無菜單和牛料理！共有約14-15道菜，有別於其他餐廳是使用同一品牌的和牛，這裡不一樣！你可以吃到不同品牌的不同部位，讓愛吃和牛的你可以一次品嘗到所有想吃的，算是CP值很高！店面無招牌，較隱密，有訂位的請不要錯過了！
平均單價 : 4000元
地址 : 台北市大安區東豐街64號
吾居 UCHI Grill Kitchen
這間真的是小編私藏的！吾居主打炭火燒烤料理，店內提供三種套餐，每一道餐點都是主廚親自一道一道特製的，喜愛和牛的絕對不能錯過和牛套餐！其中主食「和牛A5近江和牛厚切翼板」，可以看到主廚在開放式廚房以炭火燒烤，吃的到軟而不爛，口感多汁且滋味細膩醇的好味道。飯後也有主廚特製的日式甜點，就連甜點巴斯克乳酪蛋糕，也有利用炭火炙燒過，真的非常特別！一整餐吃下來可以邊與親朋好友聊天，不僅心情放鬆也吃得非常滿足。
問主廚才知道，原來店內也有許多知名藝人來用餐過，例如：周杰倫、黃秋生、炎亞綸、九把刀，因為用餐環境較隱私，整個氛圍非常放鬆，是許多許多慶生、求婚、私密會議的好選擇。另外也有提供包廂及包場的服務，還能跟主廚討論，並且提供客製的餐點！
平均單價 :1680元-3280元
地址 : 台北市松山區復興北路225號1樓
牛若丸和牛燒肉割烹
店內以無菜單和牛燒肉割烹料理呈現，餐點以和牛及時令海鮮為主，晚間套餐每人4000元及6000元二套選擇，同桌需點統一價位套餐。餐點當中厚實的「牛若丸」炸和牛三明治絕對是必點招牌，裡面還加入主廚特製的堅果醬，特別美味。
平均單價 : 4000元－6000元
地址 : 臺北市信義區虎林街164巷60弄25號
看完這幾間大家是不是肚子都餓了，要特別注意的是，部分餐廳是全預約制的！沒有訂位可是吃不到的，這篇要趕快收藏起來，下次有聚會、慶生，就可以立馬當最多口袋名單的美食達人囉！