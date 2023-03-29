五月天唱到一半！任賢齊衝上台 「狂起底阿信年少糗事」
五月天於成團日的今（29）日在高雄世運主場館舉辦「五月天2023 諾亞方舟 10週年進化 末日狂歡 明日航艦 無限放大版演唱會」，演唱會請來任賢齊擔任嘉賓，沒想到如今是天團的五月天，也難敵被前輩狂掀過往糗事。
記者吳雨婕/高雄報導
五月天在演唱歌曲〈乾杯〉時，阿信才開口唱了幾句，任賢齊突然現身舞台，與五月天一起合唱該曲，阿信還在台上給予任賢齊大大的擁抱，一曲唱畢，任賢齊直言：「今天很特別，是五月天的生日。我是看著五月天長大的，你們是聽著五月天的歌一起長大的，謝謝你們跟五月天創造一個又一個音樂奇蹟，太感人了，能超越五月天的只有五月天。」
阿信稱讚任賢齊20年來都沒有變，笑說五月天出道24年，冠佑都已經是2個孩子的爸，阿信暖心透露，雖然五月天是成軍26年，但希望從冠佑加入的那年算起，所以是出道24年。任賢齊也分享當年帶著五月天到處跑時，五月天成員當時都還是學生，所以很怕家人知道，表演時會特別戴著帽子，瑪莎更是將長髮蓋住臉，「有一次我們明明在花蓮，阿信的媽媽打來問他人在哪裡，他竟然回『我在士林逛夜市』。」超糗事蹟曝光，讓阿信一時尷尬又好笑。
縱使被揭了老底，但五月天依舊感激任賢齊的提攜，阿信感性的說：「今天對五月天很有意義，其實沒有齊哥帶著我們到處去演出，就沒有今天的五月天，可能當初念完書我們就解散了。」說完，現場舉行倒香檳儀式，6人在台上舉杯慶生，場面非常溫馨。