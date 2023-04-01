清明連假防塞車！不想卡「國道停車場」　必載5款免費App

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打開定位就能顯示所在地中心附近的車況圖，提供各國道交流道間的車速資訊、即時監視器影像，可以同時播放警察廣播電台、車速警示，另外也同樣有替代道路規劃的功能，連假出遊不想塞車真的要提前做好準備，以免塞在車陣中浪費時間。由「DoItWell Application Ltd」開發，在App Store下載量已達2.6萬次，在「旅遊」類App中排名第88。
📌高速公路1968
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提供全台國道即時路網圖，整合即時影像、路況事件、出口壅塞事件、替代道路、服務區及天氣資訊等，即時路況一手掌握。可依據所在位置GPS定位，即時播報前方路況資訊，也可查詢國道服務區設施資訊，即時掌握休息站停車位還有沒有空位。更可單鍵快速直撥1968高速公路局客服，提供路況語音查詢、拖救請求及專人諮詢服務。高速公路1968 App由「高速公路局」開發，在App Store「導航」類中排名第 22。
📌即時路況影像
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打開定位就能顯示所在地的攝影機監視器、警廣路況、測速照相站點，快速了解各地的路況，並且可縮放地圖，不再是小小的縮小圖，快速了解各地的路況、附近旅遊景點說明(含獨立的夜市地圖)、基本天氣查詢以及夜市地圖。另外提供行車測速模式，可播報行車沿路之測速照相站點以及攝影機。由「DoItWell Application Ltd」開發，在App Store「導航」類App中排名第12。
📌路況快易通
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由「中華電信」開發，擁有「國道資訊、快速道路、往機場路況」以及「都市重要道路、風景區路段」等功能，可訂閱特定路況車流量，天天獲得最新資訊，還有道路救援服務。
📌幸福公路
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提供高快速公路、省道之交通即時資訊， 隨時通知您所在位置或前方最新的路況。由交通部交控中心隨時收集事故、壅塞等路況， 即時標註於App的地圖上，如遇上道路阻塞，也可以找到替代道路。由交通部公路總局開發，在App Store「旅遊」類App中排名第156。
《NOWnews今日新聞》溫醒提醒，依《道路交通管理處罰條例》第31條之1規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣3000元罰鍰。請駕駛開車前事先將手機架好，避免手持，如需操作調整請由副駕代勞，以免受罰並維護行車安全。