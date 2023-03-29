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保津川遊船翻船釀死！日方急喊停駛　台電商緊跟全面退費

▲日本京都「保津川遊船」28日驚爆一艘搭載20多人的船隻翻覆意外，釀成2名船伕1死1失蹤意外，日方也緊急喊停駛到4/30。（圖／翻攝自Klook）
▲日本京都「保津川遊船」28日驚爆一艘搭載20多人的船隻翻覆意外，釀成2名船伕1死1失蹤意外，日方也緊急喊停駛到4/30。（圖／翻攝自Klook）

記者汪睿琦/綜合報導

日本京都人氣體驗行程「保津川遊船」28日驚爆一艘搭載20多人的船隻翻覆意外，釀成2名船伕1死1失蹤意外，保津川遊船業者也緊急喊「停駛到4/30」。於此同時在即將到來的清明連假，不少台灣旅客也早早上電商平台訂好票券欲前往乘船，沒想到如今發生慘痛意外，KKday第一時間傳訊給消費者，允諾會全面退票，也會積極緊盯日方通知復駛日程，第一時間公布。

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有網友在「京都自由行究極攻略」臉書社團表示本來已經在KKday訂好保津川遊船票券，結果接獲通知停航到4/30，也隨即在今天上午11點就收到KKday通知。KKday在通知中表示，將「取消訂單並全額退費」，14個工作天後消費者就能拿到退費款項，釣出不少網友曬出自己也收到通知，哭喊「得想備案了」。

▲有網友在「京都自由行究極攻略」臉書社團表示本來已經在KKday訂好保津川遊船票券，結果接獲通知停航到4/30。（圖／「京都自由行究極攻略」臉書社團網友MayMay Chiu授權提供）
▲有網友在「京都自由行究極攻略」臉書社團表示本來已經在KKday訂好保津川遊船票券，結果接獲通知停航到4/30。（圖／「京都自由行究極攻略」臉書社團網友MayMay Chiu授權提供）
對此《NOWnews今日新聞》實際求證業者，對方則證實有全面退費措施，「目前站上有販售的保津川遊船體驗，包含單體驗船票與一日遊行程，於停駛期間會協助旅客進行退費或調整行程規劃，也將同步待船方通知復駛時間。」實際查詢平台官網，也可看見「保津川遊船」相關電子票券暫時停賣。

此外，Klook站上也有販賣保津川遊船相關乘船票券，不過似乎沒被停駛影響持續販賣。記者同步詢問Klook後續處理動作，但到截稿前業者仍尚未回覆，《NOWnews今日新聞》將持續追蹤最新說法。

▲KKday表示將全力協助消費者退費、取消行程；Klook站上目前則還尚未關閉訂購頁面。（圖／翻攝自Klook）
▲保津川遊船昨驚爆翻船釀死亡意外，KKday表示將全力協助消費者退費、取消行程；Klook站上目前則還尚未關閉訂購頁面。（圖／翻攝自Klook）

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