普發6000登記可查詢了！簡單3步驟一次看　4種原因領嘸錢

沿海驚見16具浮屍！高大成：臟器有海藻就是「生前落水」

▲台灣沿海驚傳出現16具浮屍，性別分別為13男3女，目前僅確認有5名台籍與2名越南籍遺體。由於人數眾多，各界質疑是人蛇集團涉嫌丟包。針對此案，法醫高大成表示，解剖時若發現死者「臟器內有海藻」，便能斷定是生前溺水，甚至找出在哪個海域遇難。（圖／翻攝畫面）
▲台灣沿海驚傳出現16具浮屍，性別分別為13男3女，目前僅確認有5名台籍與2名越南籍遺體。由於人數眾多，各界質疑是人蛇集團涉嫌丟包。針對此案，法醫高大成表示，解剖時若發現死者「臟器內有海藻」，便能斷定是生前溺水，甚至找出在哪個海域遇難。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

台灣沿海驚傳出現16具浮屍，性別分別為13男3女，目前僅確認有5名台籍與2名越南籍遺體。由於人數眾多，各界質疑是人蛇集團涉嫌丟包。針對此案，法醫高大成表示，解剖時若發現死者「臟器內有海藻」，便能斷定是生前溺水，甚至找出在哪個海域遇難。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中港外海離岸風場一處風機平台，本（3）月7日中午驚傳發現一具男屍躺在10公尺高台上，不料海巡隊事後又陸續在台中、雲林、台南、高雄、北部沿海一帶，發現16具遺體。

海巡署表示，這16具大體性別分別為13男3女，其中2具確認為越南籍身分，均為男性，還有5具為台籍，其他9具仍待查。

對此，法醫高大成指出，在解剖時，如果在肝臟、腎臟等臟器內，發現含有海藻或浮游生物，就表示死者是生前溺水，透過海藻的種類，還可以比對出死亡地點在哪裡，因為每個海域的海藻種類不同。

高大成表示，假設臟器有外傷血塊，就代表死者生前曾遭受凌虐毆打，若是臟器重量明顯變得太輕，則有可能是受虐餓死，因為長期營養不良，臟器會減少約一半重量。高大成也點出，由16具遺體的死亡時間判斷，若誤差在2-3天內，表示就是同一時間遭到丟包或棄屍。

台灣沿海驚見16具浮屍！2具遺體發現台商名片、14人合照

湖口車站死傷事故！自強號撞擊落軌旅客　北上列車延誤

抓到！屏東看守所收容人「打傷果農」落跑　火車站落網

北市YouBike恢復「前30分鐘免費」！蔣萬安：明年1月實施

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀