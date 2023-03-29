沿海驚見16具浮屍！高大成：臟器有海藻就是「生前落水」
台灣沿海驚傳出現16具浮屍，性別分別為13男3女，目前僅確認有5名台籍與2名越南籍遺體。由於人數眾多，各界質疑是人蛇集團涉嫌丟包。針對此案，法醫高大成表示，解剖時若發現死者「臟器內有海藻」，便能斷定是生前溺水，甚至找出在哪個海域遇難。
記者孫唯容／綜合報導
台中港外海離岸風場一處風機平台，本（3）月7日中午驚傳發現一具男屍躺在10公尺高台上，不料海巡隊事後又陸續在台中、雲林、台南、高雄、北部沿海一帶，發現16具遺體。
海巡署表示，這16具大體性別分別為13男3女，其中2具確認為越南籍身分，均為男性，還有5具為台籍，其他9具仍待查。
對此，法醫高大成指出，在解剖時，如果在肝臟、腎臟等臟器內，發現含有海藻或浮游生物，就表示死者是生前溺水，透過海藻的種類，還可以比對出死亡地點在哪裡，因為每個海域的海藻種類不同。
高大成表示，假設臟器有外傷血塊，就代表死者生前曾遭受凌虐毆打，若是臟器重量明顯變得太輕，則有可能是受虐餓死，因為長期營養不良，臟器會減少約一半重量。高大成也點出，由16具遺體的死亡時間判斷，若誤差在2-3天內，表示就是同一時間遭到丟包或棄屍。