夏如芝長期暈眩頭痛　竟是腦瘤高風險群

藝人蔡允潔在去年聖誕節生下女兒「小福星」，升格新手媽咪，近日登上《樂活so much》節目，分享產後育兒心情，孕期毫不忌口的她，整整胖了近30公斤，最後產下40、45g巨嬰，營養師笑稱：「妳胖的比要生三胞胎的還多！」而同樣為人母的夏如芝則是深受頭痛之苦，醫師警告若有症狀勿輕忽，嚴重的話可能導致腦膜瘤、腦中風等後果，讓夏如芝相當吃驚。
記者侯家瑜/綜合報導
育有一女「小芝麻」的藝人夏如芝，多年來深受暈眩症的困擾，只要壓力大或睡不好，後腦、頸椎、頭部兩側會輪流痛，常忍痛到極致才吃藥，而且症狀舒緩後就常常忘記吃藥，結果反倒效果不佳。醫師提醒夏如芝，頭痛的原因很複雜，腦內壓增高，恐是腦內長腫瘤的高風險群，也提供預防頭痛的4大方法，但夏如芝笑稱這些她全沒做到，導致「頭痛不是病，但痛起來要人命！」
蔡允潔說，孕期胃口出奇的好，以為「一人吃兩人補」，偏愛吃便當、蔥油餅跟精緻澱粉，三餐喝可樂，沒想到體重直線上升，最後全都胖在自己身上，連老公想阻止時都還稱是寶寶想吃，營養師說，以蔡允潔原本的身高體型，最多只能胖16公斤，但最後竟胖了快30公斤，比要生三胞胎的產婦還胖。而蔡允潔因為體重增加太多，常常全身關節痛到睡不著，看到身旁熟睡的老公「只想踹下去」，營養師分享如何養胎不養肉的方法，把握產後6個月黃金瘦身期， 但蔡允潔只關心夫妻的「恩愛時間」，令現場來賓笑翻。更多精彩內容，請鎖定年代MUCH38台、壹綜合台MOD312台周一至周五下午4點《樂活so much》。