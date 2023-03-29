天天只睡三小時　憂鬱女「刺激療法」放鬆大腦好睡覺

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持續一個月睡眠出現這些問題 即能稱之為失眠台北慈濟醫院身心醫學科醫師李嘉富說明，睡眠是人體修復大腦與身體機制的重要時段，正常睡眠中大腦腦細胞會縮小，使腦脊髓液能夠洗滌細胞之間的縫隙並帶走腦中有害蛋白，讓大腦於隔日能夠進行良好的運作。但當持續一個月睡眠出現入眠困難或易醒的情況，並自覺嚴重影響隔日生活品質時，即能稱之為失眠，主要以病人主訴作為診斷依據。
台灣「失眠」盛行率10.7％ 任何年齡層皆可能而失眠對大腦影響甚大，當大腦廢棄物無法排出時，情緒與認知功能會受到影響，出現憂鬱低落、專注力下降等反應。依台灣睡眠醫學會統計，失眠在台灣的盛行率為10.7％，任何年齡層皆有可能因學習、工作等各式原因而出現失眠症狀，若未正視失眠問題，可能會對人體造成心血管疾病、記憶力衰退、內分泌失調等危害。
鎮靜安眠藥物效果不彰 「經顱微電流刺激療法」新解方傳統治療失眠的方式多半為鎮靜安眠藥物的使用，李嘉富醫師指出，長期使用鎮靜安眠藥物容易出現藥物依賴，逐漸喪失大腦自然入睡的能力，因此在科技日新月異的發展下，經顱微電流刺激療法也成為治療失眠的方法之一，其原理是運用極低的微安培安全電流，透過耳夾將電流傳遞至腦部，直接誘發主管心理及情緒活動的大腦產生「腦內啡」、「血清素」等人體可自行合成的神經傳導物質，以達到調節情緒認知等效果，從而改善失眠症狀。
微電流療法屬於物理性的調節，透過電流訊號增強大腦Alpha波的功率，讓大腦得以降低壓力、舒緩放鬆。而一次治療週期為4到6週，即能達到症狀緩解的目標。經研究顯示，微電流療法安全性高、沒有上癮風險且幾乎沒有副作用，適用於大部分不想使用鎮靜安眠藥物或使用藥物後效果不彰的族群，唯患有癲癇症狀或裝有心臟節律器的患者，不適合採用此療法。
健康吃、安心睡、快樂動 失眠應尋求醫師協助李嘉富提醒，失眠預防大於治療，建議民眾在日常中能夠「健康吃、安心睡、快樂動」，多攝取香蕉、堅果及大豆等含有色胺酸的食物、固定每日的作息並且多多出門運動曬太陽。若出現失眠症狀，建議尋求專科醫師協助，切勿貿然服用鎮靜安眠藥物。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57215
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