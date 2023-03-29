五月天嗆BLACKPINK！粉絲嗨喊跳舞 5人尷尬「搞錯團了」
五月天於成團日的今（29）日在高雄世運主場館舉辦「五月天2023 諾亞方舟 10週年進化 末日狂歡 明日航艦 無限放大版演唱會」，斥資千萬打造獨一無二的明日航艦舞台環場，兩周前則是南韓女團BLACKPINK在此地開唱，五月天冠佑不忘以此要求歌迷大聲尖叫，沒想到卻發生逗趣的小插曲。
記者吳雨婕/高雄報導
五月天以歌曲〈2012〉、〈叫我第一名〉、〈愛情萬歲〉、〈香水〉為演唱會揭開序幕，〈香水〉一曲唱畢，五月天向歌迷打招呼，鼓手冠佑表示：「很高興回到高雄，大家都知道前兩個禮拜是BLACKPINK（開唱）......」沒想到話沒說完，就被歌迷喊「BLACKPINK」、「跳舞！跳舞！」的聲浪淹沒，讓他尷尬回嗆：「等一下，你們把團體搞錯了！」接著要求現場的5萬歌迷把尖叫聲傳給BLACKPINK聽，五迷也配合他努力尖叫，可是冠佑仍不滿意，阿信也忍不住出聲吐槽歌迷：「這個聲音只能傳到小港機場左右。」
事實上，五月天成團26年，走到如今，締造無數人能及的驚人紀錄，包括第8度在高雄世運主唱館開唱，共24場120萬人參與、4座最佳樂團獲獎紀錄保持人、6度站上北京鳥巢舉辦售票演唱會，共13場，締造130萬人驚人紀錄，走過無數城市，打卡無數地標的五月天，創下無數個紀錄，都因為有歌迷盛情參與。