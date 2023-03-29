蔡英文出訪中美洲將過境美國！國台辦開砲 陸委會回應了
總統蔡英文今（29）日啟程，前往中美洲展開為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」，沿途將過境美國，大陸外交部與國台辦齊聲批評，對此，陸委會回應「中華民國是主權國家，與友好國家互動往來是正當權利『中共無權置喙』」。
記者林莞茜／綜合報導
國台辦發言人朱鳳蓮在記者上會指出，台灣當局領導人所謂「過境」，本質上是倚美謀獨的挑釁行徑，並強調蔡英文如果與美眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，「我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」；大陸外交部發言人毛寧也稱「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對蔡英文以任何名義、任何理由訪美，堅決反對美方違反一個中國原則」。
對此，陸委會回應「蔡英文出訪我邦交國及過境美國安排，過去已有慣例」，並強調中華民國是主權國家，與友好國家互動往來是正當權利，也是台灣民眾的期待「中共無權置喙」。
陸委會說明，蔡總統「民主夥伴共榮之旅」，深化和友邦交流合作，展現台灣是國際社會的良善力量，也是全球經濟的關鍵力量，不會因為外來壓力阻撓台灣走向世界的決心，呼籲北京當局「對蔡總統出訪應平常心看待，切勿誤判情勢，刻意升高台海緊張、破壞兩岸關係」。