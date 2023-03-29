英王繼位首次海外國是訪問！查爾斯三世第一站選德國

英國國王查爾斯三世（King Charles III）原定於本月訪問法國和德國，作為英國國王的首次國是訪問。不過因為法國正值年金改革示威，行程暫時取消，查爾斯三世在29日抵達德國，預計將在三天的行程內努力修復英德兩國關係與共同面臨的問題。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據白金漢宮宣布，查爾斯三世今起接連3天的訪德行程，預計將抵達德國首都柏林、東部布蘭登堡邦（Brandenburg）和北部港口城市漢堡（Hamburg），這是他自去年年9月接替伊莉莎白女王（Elizabeth II）成為英國君主後首度進行海外國是訪問。
《路透》指出，查爾斯三世和卡蜜拉王后預計在柏林著名地標布蘭登堡門（Brandenburg Gate）與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）會面。史坦麥爾表示，查爾斯以法國、德國作為首次國是訪問地點，傳達著「歐洲為重」的訊息，德國也有意與脫歐後的英國維持密切、友好的關係。
報導提到，查爾斯夫婦此趟行程展現了王室軟實力，致力修復英國退出歐盟後與德國的不穩定關係，並幫助英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與歐洲重新建立關係。至於因年金改革引發社會動盪而被迫取消造訪的法國，總統馬克宏透露該趟行程有望在今年夏季舉行。