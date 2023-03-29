從精神醫學看校園霸凌（二）　「霸凌」會造成哪些影響？

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霸凌會反覆發生 對受害者會有哪些影響？霸凌在原始定義中就提到，它有「反覆的（repeated）」特性，不會一次就停止，一旦進到霸凌的循環就會反覆發生。陳牧宏主任表示，反覆的霸凌跟反覆的傷害，對受害者而言絕對是巨大的壓力，是一種恐怖（fearful）的感覺。
恐懼感會使人進入警戒狀態，當人進到這種高度壓力的狀態下，身體便會產生許多反應來因應，以對抗壓力來保護自己，尤其「慢性壓力」，身體更會產生一連串的反應。
陳牧宏主任指出，面對慢性壓力，交感神經系統會興奮，進入壓力反應系統（stress system），分泌許多激素產生各種反應，身體會因此出現許多特殊的發炎因子，有些發炎因子型態還會產生改變，而身體便會處於慢性發炎的狀態，容易造成肥胖、糖尿病等問題，造成的影響是全身、全面性的。
此外，受害者會感到憂鬱、焦慮、恐慌、失眠，甚至產生創傷後壓力症候群（PTSD），還會增加未來使用毒品、藥物、酒精等物質的風險，生理、心理健康都會受到影響，而且影響不只在當下。
霸凌者、旁觀者也受影響 皆是「關懷」對象除了受害者之外，霸凌者、旁觀者都會受到霸凌事件的影響。有些霸凌者過去曾是受害者，被稱為「霸凌－受害者（Bully-victim）」，根據國外研究這群孩子長大後身心狀況最不好。
陳牧宏主任表示，國外研究針對霸凌者、受害者、霸凌－受害者進行評估，發現當他們成長到青壯年時，霸凌－受害者不論在健康、財富、人際關係狀況都是最不好的，而受害者的狀態則僅次於霸凌－受害者。
另外，旁觀者長大後的身心狀況也不是很好，陳牧宏主任提到，關於旁觀者的研究很少，但旁觀者既像受害者又像霸凌者，長大後身心狀態大概會和霸凌－受害者相似。
至於霸凌者，在研究中顯示，這群孩子長大後犯罪、犯法的情況最高。陳牧宏主任提醒，受害者是一定要關懷的對象，但霸凌者也需要關懷，因為霸凌者中有很多曾是受害者，而且關懷霸凌者就是減少他未來霸凌、犯罪的風險。
霸凌不只在校園 為什麼須特別關注？霸凌不只會發生在校園，也會發生在任何場域，但為什麼須特別關注校園霸凌呢？陳牧宏主任指出，學校發生霸凌會特別危險是因為對象是學生，是「易受傷害族群」，若霸凌發生在易受傷害族群上，一定會很嚴重而且產生深遠影響。
此外，嚴重的霸凌有可能會造成心理傷害，甚至產生精神疾患。陳牧宏主任提到，精神疾患若越早發病，造成的影響就越深遠，若是在青春期產生精神疾患，影響會非常的深，幾乎是一輩子。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57238
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