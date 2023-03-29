吳釗燮應為斷交下台？陳水扁：兩蔣不就要找38個外交部長
N宏都拉斯26日和中國建交，和我國斷交，我國邦交國剩下13個，國民黨也要求外交部長吳釗燮下台負責。對此，前總統陳水扁今（29）天受訪時回應，中共對台灣的外交政策很簡單，就是挖光、擠光、堵光，蔣家時代前後17年更是斷掉38個國家，他反問：「難道當時要找38個外交部長來做？台灣不分朝野、藍綠通通一樣，『阿共』就是那種壞鄰居啦！大家要團結，好不好？」
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對於蔡英文總統訪美，陳水扁表示，總統一定會過境訪問美國，總統元首外交非常辛苦，他感嘆：「我們是過來人，所以你就知道說，為了台灣的外交，我們的處境這麼艱難，要走出去也不簡單。」並提到，自己出訪15次，最後一趟是參加瓜地馬拉總統當選人科隆的就職大典，而且也順道去訪問在東加勒比海3個島國、我們的邦交國，最後一個在2007年我們完成建交的聖露西亞。
陳水扁回憶，自己最後一趟出訪時，中國對台灣外交的打壓也沒放手，利用他去訪問瓜地馬拉參加總統就職典禮，要去聖露西亞時「把我們邦交國，非洲的馬拉威、也就是副署長羅一鈞去的國家，直接拉掉，（中國）就是這樣的國家啊！」他痛批，「阿共」就是這樣，對台灣的外交政策很簡單，就是「三光」政策，挖光、擠光、堵光，就是要挖走台灣所有的邦交國。
陳水扁直言：「所以大家不要在那邊說要叫誰下台、不下台有的沒的。」並指出，在我國1971年退出聯合國、還是老蔣蔣介石的時代，直到1988年蔣經國過世，前後17年總共斷掉38個國家，他強調：「所以有人說斷交的話部長就要下台？那當時不就要找38個外交部長來做？不可能嘛！」
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