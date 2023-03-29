反攻露曙光？路透：烏克蘭在前線反擊俄羅斯控制的城市
隨著俄烏戰爭逐漸變成持久戰，外界對於戰況的想像往往是雙方陷入膠著，尤其在巴赫穆特（Bakhmut）兩軍更是展開絞肉機似的廝殺，誰都無法宣稱在該城取得勝利。不過隨著冬去春來，戰場的氣氛似乎也產生微妙的變化。根據《路透社》報導，俄羅斯進攻的頻率正在降低，而烏克蘭則在俄羅斯佔領區內發起反擊。
記者倪浩軒/綜合報導
《路透社》報導指出，雖然目前烏克蘭官方並未承認對於俄羅斯佔領區的攻擊，但是俄羅斯官方已證實了在梅利托波爾 (Melitopol) 發生爆炸，城市和附近村莊的電力中斷。梅利托波爾位於扎波羅熱核電廠以南，鄰近一座巨大的水庫，擁有重要戰略地位。俄羅斯當初為了佔領此地，展開了整場俄烏戰爭中最激烈的戰鬥之一，而現在梅利托波爾雖然落入俄羅斯控制，但隨著最近的幾起爆炸案，可以感覺到俄羅斯的勢力正在鬆動。
根據烏克蘭參謀總部情資，俄羅斯每週發動攻擊的次數正在下降，從3月初的每週124次，降到如今的69次。而身在前線的路透社戰地記者也確認，俄羅斯攻擊的強度明顯下降。
不清楚俄羅斯攻擊力度的降低是何原因，西方世界相信對巴赫穆特的久攻不下，已經消耗掉俄軍大量物資，而俄羅斯雖然在南方開闢新戰線，但也沒有收穫。隨著北約國家提供烏克蘭的新式坦克加入戰場，俄烏之間的戰力天秤對比，似乎將進一步的向烏克蘭傾斜。
莫斯科在白俄羅斯部署核武器，並認為是想藉此恫嚇北約國家收回對烏克蘭的支持，這也從另一層面說明，俄羅斯在戰場上並未取得優勢。美國國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日在美國國會聽證會上表示，他認為烏克蘭在接下來的幾個月，可能會對俄軍取得優勢，且有很大的機會能夠取得勝利。