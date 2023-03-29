法國反年改10度全國抗爭　當局部署1.3萬警力

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反年金改革抗議讓去年贏得連任的馬克宏（Emmanuel Macron）面臨重大挑戰，也成為他第2個任期內的最大危機。工會現在預定於4月6日展開第11次抗議。
抗議民眾與維安部隊之間於23日發生迄今為止最激烈的暴力衝突後，當局今天在全國部署約1萬3000名警察，以防場面失控。
抗議者和權利機構指責法國警察執法過當，進一步激起示威者的憤怒。
在巴黎東區，部分身著黑衣、蒙臉的抗議者襲擊一家雜貨店、並在遊行接近民族廣場（Place de la Nation）時縱火，警方使用催淚瓦斯並衝向示威者。
路透社報導，法國BFM電視台（BFM TV）新聞畫面顯示，一名男子在衝突中遭警察打倒在地後，一動不動地躺著。同一場景的影片在社群媒體上瘋傳。警方雖然停下來給予他幫助，但後來沒有回應對這名男子健康狀況發表評論的請求。
法國政府表示非常願意與工會對話，卻是針對其他議題，並重申將在年金改革上立場堅定。法國總理柏納（Elisabeth Borne）已提出4月3、4日與工會領袖會面。
法國憲法委員會（Constitutional Council）預定4月14日針對退休改革法案的合憲性作出憲法裁決。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120329