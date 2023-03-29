崑山科大資工系吳翰彰榮獲大專優秀青年

112年優秀青年表揚崑山科技大學資訊工程系四年級吳翰彰榮獲大專優秀青年，他出身貧寒，仍積極向學且兼顧課業與家庭，讓他繼2021年榮獲「鴻海獎學鯨」10萬元清寒獎助學金後，今年再獲頒殊榮。此外，餐飲管理及廚藝系施智偉老師與邱翠華老師則榮獲社會優秀青年。
記者張振興/台南報導
救國團台南市團委會每年均於青年節辦理年度優秀青年選拔，透過表揚德行優良及擁有傑出事蹟之大專院校學生，成為社會大眾的學習楷模。吳翰彰因雙親皆為身障人士，平時需利用課餘時間打工支撐經濟，更擔負起照顧父母的責任，出身清寒的他仍積極學習新知，除了維持課業成績，還考取SSE攝影證照和Adobe Photoshop CC證照等技能認證，2021年更與崑大各系學生組隊參加「第12屆IIIC國際創新發明賽」，以「智能生活安全防疫用紫外線殺菌系統」奪得「智慧型生活」競賽類金牌，並獲發明專利。
吳翰彰平時也熱衷於社團活動與公益，一年級時擔任資工系學會幹部，成為登山社、攝影社與崇德青年社員，以及環境生態教育社社長，陸續參與「漁你淨灘」、協助偏鄉教育的活動「追竹吧! 孩子」等社會活動。四年來勤學的優異成績與求學歷程，讓他2021年通過「鴻海獎學鯨」遴選，並於今年再獲台南市大專優秀青年，不畏逆境的正向學習態度備受肯定。
該次入選大專優秀青年，吳翰彰感謝崑大師長的提拔與鼓勵，即使求學過程比一般人刻苦，也時時自我勉勵，未來仍會有許多不同的挑戰，他也將秉持堅持不懈的精神向前奮鬥，為自己開創充滿光明的美好前程。