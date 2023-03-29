醫界也有BLACKPINK？　醫師透露何時可以看到「她」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲知名耳鼻喉科診所院長張益豪在社群網站分享醫界的「BLACKPINK」，真相一出笑翻一票網友。（圖／擷取自張益豪醫師臉書）
腸胃主治醫師跟「BLACKPINK」很熟某天早上晨會，該腸胃主治醫師詢問所有實習醫師說，上消化道出血，大便會是黑色（因為跟胃酸作用而變黑），下消化道出血，大便會是紅紅的，「當大便黑＋紅BLACK PINK時，會是身體出什麼問題？大便何時會黑＋紅BLACK PINK？是中段消化道出血嗎？」
最後答案揭曉，醫界BLACK PINK就是「上消化道出血，加上擦屁股時痔瘡破裂。」的黑便帶血，張益豪忍不住附上一張憤怒揮拳圖，表示：「這故事我到現在難以忘懷！」笑翻一票網友。
原文出處：https://www.facebook.com/photo/?fbid=653171423484512&set=pcb.653171863484468
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57252
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw