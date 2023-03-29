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醫界也有BLACKPINK？　醫師透露何時可以看到「她」

醫界也有BLACKPINK？　醫師透露何時可以看到「她」
醫界也有BLACKPINK？　醫師透露何時可以看到「她」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】人氣韓國女團BLACKPINK近期來台灣舉辦世界巡迴演唱會引起熱潮，沒想到醫界竟然也有BLACKPINK！知名耳鼻喉科診所院長張益豪在社群網站發文表示：「最近被BLACKPINK大洗版。所以我決定跟大家分享醫界的BLACKPINK。讓大家開開眼界！」真相一出笑翻一票網友。

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張益豪醫師透露，這位BLACKPINK是他在實習時期，在腸胃科病房與「她」相遇的，至今還令人難以忘懷。這段故事要從一位腸胃主治醫師開始說起。

▲知名耳鼻喉科診所院長張益豪在社群網站分享醫界的「BLACKPINK」，真相一出笑翻一票網友。（圖／擷取自張益豪醫師臉書）

腸胃主治醫師跟「BLACKPINK」很熟

某天早上晨會，該腸胃主治醫師詢問所有實習醫師說，上消化道出血，大便會是黑色（因為跟胃酸作用而變黑），下消化道出血，大便會是紅紅的，「當大便黑＋紅BLACK PINK時，會是身體出什麼問題？大便何時會黑＋紅BLACK PINK？是中段消化道出血嗎？」

最後答案揭曉，醫界BLACK PINK就是「上消化道出血，加上擦屁股時痔瘡破裂。」的黑便帶血，張益豪忍不住附上一張憤怒揮拳圖，表示：「這故事我到現在難以忘懷！」笑翻一票網友。

原文出處：https://www.facebook.com/photo/?fbid=653171423484512&set=pcb.653171863484468



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57252

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