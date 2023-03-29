慟！彰化女山友獨自登山失蹤 被發現跌落75公尺深谷身亡
彰化一名69歲陳姓婦人，昨日騎機車出門後失聯，家人遍尋一晚仍找不到人，今（29）日心急報警，警方調閱監視器後，發現陳姓婦人機車停在森林公園停車場內，並田中森林步道一涼亭處看見其手機及隨身物品，經特搜隊等分隊人員協尋後，下午發現陳姓婦人跌落深75公尺的山谷內，已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，陳姓相當喜歡爬山，且對此路線也相當熟悉，只不過這一趟一去就失聯，家人擔心出意外，今日上午通報彰化縣消防局，警消經調閱監視器後，發現陳姓婦人是在田中森林公園步道登山時失蹤，立即派遣林厝特搜隊等分隊人員協尋，在涼亭處發現婦人手機和皮包、水壺等隨身物品後，從遺留處架設繩索垂降，同時也出動空拍機，進行地毯式搜救。
搜救人員表示，下午2時55分，在步道下方約75公尺處，發現疑似失蹤者的腳並穿粉色鞋子，確認為失蹤的陳婦後，搜救人員於3時01分抵達該處，但陳婦頭部明顯變形，已無生命跡象，而山壁陡峭位置幾乎無立足點，搶救相當不易，2名搜救人員和陳婦與吊具重逾300公斤，最後耗時1個多小時，才把吊掛上步道，再轉送醫，但最後陳婦仍因傷重不治，至於為何會不慎跌入山谷，還有待後續調查釐清。