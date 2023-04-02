《夫婦世界》金喜愛回歸操控輿論！宋慧喬的他心智退化了

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《造后者》由金喜愛、文素利、柳秀榮主演，劇情描述擅長公關操作的長才，以形象塑造、掌控大企業戰略企劃室的黃導譆（金喜愛 飾），縝密規劃將人權律師吳景淑（文素利 飾）推向首爾市長大位，一舉擊垮她的前公司。
《造后者》是金喜愛繼熱門夯劇《夫婦的世界》後，相隔3年回歸電視圈的作品，她擺脫被背叛的妻子角色後，這次跟影后文素利合作，兩位用精湛演技去詮釋爭權奪利、爾虞我詐，毫不留情的政治角力讓人期待。該劇4月14日播出。
《黑暗榮耀》李到晛化身檢察官！心智退化成孩子陪「壞媽媽」
《壞媽媽》故事講述一場悲劇意外後，原本滿懷抱負的檢察官（李到晛 飾）心智退化，變得像個小孩子，他與媽媽（羅美蘭 飾）被迫展開一段修補母子關係的旅程。
李到晛繼《黑暗榮耀》受到萬眾喜愛，馬上又有一部新戲與大家見面。他在《壞媽媽》中突破自我，詮釋心智退化的角色；媽媽羅美蘭獨自經營養豬場，一個人撫養兒子，為了不讓兒子承受自己所承受的痛苦，獨自扮演壞媽媽的角色。該劇4月26日播出。
《末日騎士》集結金宇彬、宋承憲2大男神尬戲
《末日騎士》改編自廣受好評的網路漫畫，由一群外號「末日騎士」的快遞員不顧生命危險，在汙染嚴重且嚴格劃分社會階級的反烏托邦世界運送必需品。劇集則描述韓國遭受嚴重空氣汙染，迫使人類仰賴氧氣面罩維生，而一位名叫「四月」的難民就在這樣的時空中踏上驚心動魄的旅程，見證傳奇快遞員「5-8」如何在殘破不堪的韓國，對抗隻手遮天的千明集團。
《末日騎士》請到金宇彬飾演傳奇快遞員與末日騎士「5-8」，金宇彬表示：「拍這部戲真的很開心，希望觀眾能看見我們所有人的努力，在看戲時和我一樣享受每一刻。」宋承憲飾演千明集團唯一繼承人，姜有晳飾演一名將「5-8」視為偶像的少年；李絮飾演國防安全司令部少校。該劇5月12日播出。