執政100天／女超人變身鋼鐵戰士！許淑華霸氣領軍南投

4年以「神力女超人」造型建立全國知名度的許淑華，2022年12月25日就任南投縣長。20年磨一劍的她，即將迎來就職100天。這段日子許淑華交出哪些成績單？地方鄉親、政壇人士如何評價南投第一位女縣長？《NOWnews》今透過3篇專題和讀者一起探討，這位美貌與霸氣兼具的新百里侯，執政後如何讓南投人有感？
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上任第一天，許淑華就廢除縣府各局處的紙本剪報制度，「網路時代，剪報送到縣長桌上已是舊聞，有什麼參考價值？」以往「上午辦活動下午才發新聞稿」的習慣通通改掉、已有13年歷史的縣府宣傳刊物「南投福報」停刊，發言人也從以往的副縣長改為新聞行政處長蔡明志。
被催著快轉的不僅是對外窗口，務求儘速回應的也不只有輿情，大小會議成了主管們的試煉場，以往動輒2小時的縣務會議，上月底25分鐘結束。蔡明志說：「縣長認為各局處長時間寶貴，將現下的困難、解決問題的方法拿出來講就好。」
說來簡單，但據透露，許淑華開會時不假辭色，對於報告內容不知所云、只會丟問題卻提不出解方的主管，往往直言「我不知道你在說什麼」、「然後呢？」甚至打斷報告要求「不要再講了！」習慣前縣長林明溱溫和治理的主管們，對於一般職場常見的會議氣氛，顯然不適應甚至感到難堪。
曾是許淑華國會辦公室主任的蔡明志，不否認這些傳聞，他強調「許縣長經過國會歷練，把一般行政機構做事的方法和態度帶進縣政府，並非過度要求」。許淑華樂於將當立委學到的經驗，分享各局處，例如社會處反映縣內公托太少、籌建需大筆經費，她馬上指示教育處一個月內盤點校園閒置空間；消防局回報清明前夕火警頻傳，她要求派空拍機監測、從星星之火開始防範。
地方人士透露，縣府官員及所屬並非沒能力，只是一黨長期執政下慣於溫良恭儉讓，換了新縣長後還在觀望，沒人願當出頭鳥。許淑華上任後秉持尊重前縣長林明溱的原則，人事儘量求安定，但相對兩屆立委任內接觸的中央官員，「地方官員的現狀入不了她的眼」。
民進黨新科縣議員沈夙崢指出，許淑華上任後施政重點明顯異於前朝，「她很重視民生議題，推動交通轉運站、直面垃圾沈痾、強化社會福利、著重青年議題，這些若做得出成績，對南投未來發展會是好的。」
至於前縣長林明溱自豪的觀光大縣，許淑華目前著墨不多，沈夙崢判斷可能不想收拾爛攤子，「前朝思維太過老化，蓋一堆橋啊、塔啊的無助提昇觀光，南投需要更有質感的發展方向」。
除了眾所關注的垃圾問題正透過中央協助、縣市合作積極處理中。許淑華上任100天，落實哪些政見？人民感受如何？一名地方人士笑說，縣長選舉時，競選團隊可能不把選舉對手蔡培慧當回事，形諸文字的選舉公報政見和施政主軸，「飄渺得像請公關公司寫的」，反倒是許淑華闡述自己想法時，具體且有內容。
這位地方人士表示，許淑華深知南投根本問題在「高齡化、少子化、年輕人流失」，也提出數位化、協助青農、推動綠色產業等遠景，希望提高整體生活水平，讓未來20年的南投成為適合居住的環境。所以她才自信的說「我用20年打開自己的視野、看到南投的需求、翻轉外界的刻板印象，許淑華準備好了」。
從政20年，加上中央民代的訓練，這位人士認為，許淑華對南投是了解的、腦子裡是有想法的，也知道投人對她的期許，但光她一個人準備好還不夠，「能否在短期內操練出精兵、有效領導縣府動起來、進而改造南投，是她現階段最重要的課題。」