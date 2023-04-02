執政100天／蔡培慧難撼許淑華？「偶像劇與鄉土劇差別」

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曾在1996年拿下中國小姐第4名，說許淑華是全國縣市長顏值冠軍並不為過，縱使從政20年，眾人還是習慣形容47歲的她是漂亮寶貝。4年前韓流興起，許淑華除了擔任發言人、靠「神力女超人」造型席捲全國，在家鄉更是鐵粉無數。
美女到哪兒都受歡迎，更何況是掌握權力的美女！3月3日南投立委補選的選前之夜，許淑華和候選人林明溱提前到會場和眾人打招呼，《NOWnews》記者親眼目睹，湧向許淑華的民眾竟是林明溱的3倍！當許淑華幾乎被粉絲淹沒、忙著握到每一隻伸向她的手，被晾在一旁的主角林明溱，只能尷尬擠出微笑。
27歲從政至今，許淑華從未嚐過敗績，如今更達從政顛峰。一位地方政治觀察者直言，南投市長時期的許淑華土味仍重，「漂亮歸漂亮，親和力十足但見識有限」。真正打開眼界與格局，是當上立委以後，「她的學習力很強，還參加心靈課程自我提昇」，問政初期表現雖不亮眼，但4年前韓流興起，她以「神力女超人」造型到處登台，不僅建立全國知名度，也累積大選經驗，這些歷練都讓她快速成長，成為美貌與智慧兼具的政治人物。
地方政治觀察者評估，依許淑華個人魅力，只要穩紮穩打不出大錯，「鐵定做滿8年」。立委補選甫落幕，民進黨終於打破17年來南投無區域立委的窘境，蔡培慧難道無實力一戰？「太難！一個像親切的鄰家女孩，一個是眾人仰望的偶像。兩人不在同個位階，偶像劇和鄉土劇怎麼相提並論？」
地方媒體人分析，和許淑華年齡相近的蔡培慧，雖擁有台大博士學歷、當過不分區立委、中辦執行長，但「從裡到外就是政壇菜鳥」，思維有強烈理想性，有話直說不拐彎抹角，讓人覺得容易親近；反觀許淑華27歲當選縣議員，歷經市長、立委到縣長，外表吃香是她的利多，偶像人設雖不免讓她成為箭靶，也不斷磨鍊她再進化。
從父親是更生人、被指執政黑金共構、在八大行業當過會計到碩士論文涉嫌抄襲，儘管都是舊事重炒，許淑華在縣長選舉過程被磨得更剛強。一位媒體人指出，韓流時代的「神力女超人」，在外征戰時一片血雨腥風，回到家鄉不能期待大家對她如沐春風，「時代不一樣了，南投人期待改變，光是認真、肯做事的政治人物，已無法滿足南投人，大家都在看，許淑華能給南投什麼？」，20年磨一劍，此時許淑華劍光剛出鞘，眾人都期待她舞出漂亮且新穎的劍招。