執政100天／溫柔強悍集一身　前中姐當縣長：我不是花瓶

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縣市長就任不久，代理教師全薪問題炒得火熱，許淑華沒有觀望、沒有拖延，第一時間宣佈給全年聘期，對此她說「南投偏鄉區域代課老師比例偏高，聘期不確定性讓孩子學習效果受影響，透過完整聘期穩定師資、留住優秀教師，是我們替下一代打造良好學習環境的其中一哩路」。
「許淑華有從政者殺伐決斷的特性，也保有女性心思細膩的特質」，南投縣議會祕書長李孟珍從性別角度提供她的觀察。扣掉財政寬裕的六都，敢率先宣佈給全薪的縣市不到一半，但許淑華毫不猶豫，「從此南投每年多支出6千萬元，等於少掉4個大工程，做這決定看不到政績、換不到選票，但她明快果斷展現同理心，顯見真心重視教育。」
許淑華被批評領導風格過度強悍，李孟珍指出，「女力要崛起，首先得突破性別障礙」，女性領導者的強悍是環境訓練出來的，必須耐得住諸多攻擊和困境，才能帶領團隊走向明確方向，「所謂的急進強悍，若換成男性領導者，形容詞就會變成魄力果斷」。
民進黨南投縣黨部主委、縣議員蔡銘軒認為，相較前縣長林明溱藍綠分明，許淑華「感覺比較好溝通」。他表示5月將開定期會，屆時便能檢視許淑華對縣政的熟悉度及擘畫能力。
民進黨新任縣議員沈夙崢用「百廢待舉」形容南投縣政府，「但我不得不說，許淑華和她的團隊滿聰明，身段軟、反應快，個人風格有點像台中市長盧秀燕，雖然目前縣府還跟不上她的腳步」。沈夙崢舉南投垃圾問題為例，前縣長林明溱作為強勢且敵意滿點，許淑華懂得利用地方執政優勢、請中央協助解決問題，「若藍綠一直保持良性競爭，得利的當然是南投縣民。」
選舉時綠營常攻擊許淑華家族的黑歷史，沈夙崢認為，因為外型亮眼，許淑華深受地方阿公阿嬤喜歡，但許父草根崛起也是眾所周知，「可以說很多人看著許淑華長大」，從少女時期叛逆到從政初期青澀、如今穩重蛻變都是鄉親平日談資，「她的過去隱藏不掉，更無須避談」。
一名地方人士笑說，綠營愛拿許天送的背景做文章，但熟悉許家的朋友都知道，許淑華「從小就不是聽話的乖孩子」，如今獨當一面，父親更難指手畫腳。許淑華亦曾公開抱怨「很多人說我是個花瓶，只要有選舉，不是被講成黑道，就是十惡不赦的惡人。」他說許淑華最想要的稱讚不是美麗，而是她用時間淬煉的智慧能被看到。
連任的國民黨議員游顥說，綠營攻擊的黑金背景、負面議題都是選舉手段，許淑華被民進黨抹黑的過程盡展個人氣度，上任以來對民進黨執政鄉鎮的包容，也讓人肯定。
游顥說，許淑華無愧「神力女超人」封號，執政就是一個「拚」字，她延續前縣長林明溱的風格，經常一大早就出門關懷喪家給予協助，大小會勘更是親力親為、就地討論直接解決問題。縣內活動多了熱情與創意，不管是安排自行車好手盧少勳回家鄉比賽，或是成功行銷「卡娜赫拉燈會」，都增加南投的能見度。他相信許淑華未來會帶進更多年輕觀念，讓南投更有活力。