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進口蛋對決國產蛋！大廚「3料理」秒分勝負：實在差太多

▲澳洲進口蛋所煎成的荷包蛋，同樣的烹飪方式之下，與國產蛋做對比。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲澳洲進口蛋所煎成的荷包蛋，同樣的烹飪方式之下，與國產蛋做對比。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

農委會專案開賣國外雞蛋進口，全聯、家樂福率先於29日上架首批進口蛋，《NOWnews》記者也請來普橘島阿斌大廚實測澳洲進口蛋與國產蛋差異，透過水煮蛋、荷包蛋、炒蛋三道常見料理來評比，同樣的烹飪方式之下，最大差異是進口蛋的蛋香氣不足，口感上水煮蛋、荷包蛋沒有明顯不同，使用進口蛋的炒蛋口感則偏水，建議民眾購買進口蛋後可以選擇調味重的料理方式，或是加上醬油、胡椒粉提升美味程度。

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進口雞蛋於29日開始於各大通路販售，不少民眾相當好奇，究竟進口蛋、國產蛋有何差異？對此，普橘島大廚阿斌，也特別用相同的烹飪方式，將澳洲進口蛋與普橘島常用的國產非籠飼機能蛋，料理成水煮蛋、荷包蛋、炒蛋三道常見蛋料理來比較。從外觀來說可以發現，進口蛋的蛋黃顏色偏淡，尤其是在水煮蛋、炒蛋更可以明顯看出差異。

▲炒蛋是三道料理中有最明顯差距的，無論是在外觀或是口感。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲炒蛋無論是在外觀或是口感，都是三道料理中有最明顯差距的。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲無論是在外觀或是口感
▲水煮蛋可以品嚐出來，澳洲進口蛋黃的香氣不足，如果是在甜點、烘蛋中也會同樣很明顯。（圖／記者鍾怡婷攝）
實際品嚐後發現，澳洲進口蛋與國產蛋相比，最大的差異是蛋香比較淡，同樣是在水煮蛋、炒蛋上蛋香不足的缺點尤為明顯；炒蛋還有口感偏水的問題，再加上料理過程沒有過多調味，美味度跟國產蛋美味程度差異最大。大廚阿斌也近一步透露，若是蛋有香氣不足的問題，在烘蛋、蛋塔、用蛋比例高的甜點中，與國產蛋相比就會有明顯的差異，建議進口蛋選擇調味重的烹飪方式，像是荷包蛋用油煎酥脆後，焦香味可以彌補蛋香不足的缺點。

而多數現場民眾試吃後，可以分辨出哪一邊是國產蛋或進口蛋，「品嚐水煮蛋後發現蛋黃香氣不足，是很明顯的差距，會影響到入菜的味道」、「國產蛋比較飽滿濃郁、香氣充足，進口蛋少了一點蛋香的味道」、「國產蛋蛋白比較Q，進口蛋吃起來比較水一點」；但也有民眾認為「對一般消費者來說差異不大，只要能買到蛋就很好了，尤其是吃素很仰賴蛋來補充營養，有蛋就好了」、「吃不出來兩邊差異，更喜歡偏水的炒蛋」。

▲荷包蛋口味較重，煎到香酥焦脆後品嚐不太出差異。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲荷包蛋口味較重，煎到香酥焦脆後品嚐不太出差異。（圖／記者鍾怡婷攝）
對此，普橘島專業主廚也進一步解釋，雞蛋的差異依照影響大小來排序，主要是新鮮度、生長環境種類、飼料等三大因素，雞蛋最新鮮的鑑賞期最好是在一週內，當運送時間比較長，就會影響到雞蛋品質。進口蛋從邏輯上來看，需要經過運送時間、進口檢驗流程，等到了消費者手上恐怕已經超過最佳鑑賞期；至於國內養雞戶會有固定的中盤商收蛋，到消費者手上只需要約莫兩天的時間，當然除了運送時間外，蛋雞的種類、飼料、飼養環境也會有所影響。

▲進口蛋、缺蛋、量販、家樂福配圖。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲雞蛋的差異依照影響大小來排序，主要是新鮮度、生長環境種類、飼料等三大因素。（圖／記者鍾怡婷攝）

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