限5天！全家餅乾、飲料買1送1　7-11哈根達斯雪糕5折半價

超商本周限定優惠更新！7-11明（31）日起至4月4日限時五天開跑， 恰好迎來5天清明連假，本周改為「春遊開心價」，首推哈根達斯雪糕全系列任選買4送4，單支原價115元、平均特價58元；此外，御料小館的鹽酥雞、鍋貼、烤雞翅共6款商品均一價39元，約7.1折起。泰國MIX脆脆條加1元多1件，相當於買1送1、每包平均20元；賈以食日川辣鴨血冬粉買2送1，原先要價近兩百元、平均特價133元。
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全家會員優惠自即日起至4月4日前，本周海報多達23大項促銷商品，適逢連假促銷猛烈，多達10款熱門商品都是5折半價，平均下來，包括天然水10元、康普茶雙纖飲18元、哈根達斯雪糕58元、益生菌軟糖15元、星太郎點心麵20元、Gery起司蘇打餅23元、壽司米1.5公斤100元、船井保健食品35元起、好來亮白牙膏60元。
🟡萊爾富
本周有9品推出優惠，5折部分同樣有康普茶雙纖飲，以及曼陀珠，2款商品皆是買1送1；其他亮點則有樂法來杯小清新系列，加10元多1件，且可任選口味；POCKY餅乾也有任選買2送1，相當於6.7折。
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