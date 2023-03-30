花500就能耍辣！黃捷香肩美照挺NET 網友揪團：爆買一波
日前有家長在網路抱怨說帶孩子去買衣服，孩子一聽NET，竟秒露出「嫌棄的表情」。貼文一出引發迴響，無黨籍高雄市議員黃捷，昨（29）在臉書放上一張露香肩美照，透露自己去年上大港開唱，整套衣服、褲子都是在NET買的，「只花五百塊就可以耍辣」，讓網友直呼「太犯規」。政治評論員吳崢、醫師林智葳也都發文相挺NET。
記者徐銘穗/綜合報導
黃捷說，去年她參加大港穿的衣服褲子，都是在NET買的，「只花五百塊就可以耍辣」，同時預告周末也會出席大港。網友直呼，「真正厲害的人300元，也能穿出3000元的價值」、「這確定不犯規嗎」、「不會穿衣服才需要靠牌子」、「CP值爆炸高的啊，某件很喜歡的紡紗才買399元」。
不只黃捷，參選北市議員失利的政治評論員吳崢也發文力挺，「怕有人不知道：NET已經連續14年，每年提供80萬元「愛心提貨券」給家扶中心兒童，並在農曆春節前舉辦門市封館。讓孩子不只得到物質幫助，更能無壓力享受挑新衣的樂趣」。
醫師林智葳也發文表示，NET其實是一家相當有善心的本土服飾企業，常常捐助衣服給較弱勢貧困的孩子，甚至還會封館給孩子挑自己喜愛的衣物，林智葳也說，自己常常逛NET，最愛1條100元的拉鍊領帶，若孩子對實惠又耐看的店家興趣缺缺，「那就把它留給我這個中年的醫生叔叔吧！」。
網友看完紛紛留言，「做善事不光灑錢而已，NET還懂得尊重受贈者的心情，讓他們也能依自己的喜好挑選，NET真的很有同理心」、「封館讓孩子們提貨，而且是讓他們踢自己喜歡的衣服，非常暖心！疫情期間還加碼提供給一歲以下的受助小寶寶的家庭，有一萬元的提貨券」、「待會去NET爆買一波」。