今降溫有雨！清明連假天氣「先濕後乾」 下波春雨這天到
今（30）日受微弱鋒面通過影響，加上後續華南雲系接力東移帶來的水氣，中部以北地區以及東半部地區雲量較多、也都有短暫陣雨機會，天氣風險公司分析師歐宗學表示，雖然雨勢不大，但仍別忘了帶雨具或做好雨天備案，華南雲雨區影響將持續到週末，下波春雨預計在下週三晚間抵達。今日北部迎風面白天高溫則會稍微降低，與昨天相比稍降攝氏2至3度，請民眾持續留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
歐宗學指出，今天中部以北地區以及東半部短暫陣雨機會，南部地區在影響區域邊緣，預估仍是多雲到晴天氣、山區附近才有零星短暫雨機會，明（31）日鋒面遠離台灣，不過受到華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部地區都還是有降雨出現，週末兩天華南雲雨區持續影響的，降雨型態呈現一波接一波的樣態。
歐宗學說，下週一（4/3）華南雲雨區影響逐漸趨緩，環境風向轉為偏東風，東半部地區及西半部山區午後有短暫陣雨機會，下週二（4/4）轉東南至偏南風，東南部地區及中部以北山區午後有零星降雨。這兩天氣溫會持續攀升，各地高溫都將上看攝氏26度以上，中南部及內陸地區達到攝氏30度以上的可能性很高，熱的感受會越來越明顯。
目前預估下週三（4/5）台灣會受到鋒面接近影響，白天期間仍大致是穩定天氣，入夜以後鋒面開始通過，中部以北將開始有短暫陣雨，到下週四（4/6）上班日全台都有降雨機會，不過下雨的時間、範圍、雨量都還有很大的不確定性，仍然需要持續追蹤觀察。
今日氣溫方面，由於東北季風稍稍增強，且鋒面帶來水氣導致雲量增多，因此各地白天高溫稍降，北部攝氏17至22度、中部攝氏19至27度、南部攝氏20至29度、花東攝氏21至26度，中南部日夜溫差仍稍大，早出晚歸記得多添加衣物，後續清明連假則是回歸較為溫暖的情況。