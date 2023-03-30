田馥甄凌晨突丟重大喜訊：最棒的40歲生日禮物 萬人讚爆
田馥甄（Hebe）選在今（30日）40歲生日這天捎來好消息，她凌晨於臉書、IG發文，宣布將重返台北小巨蛋開唱，直呼：「今年最棒的生日禮物！」破萬名粉絲聞訊歡聲雷動。
記者楊穎軒／綜合報導
Hebe開心宣布：「今年最棒的生日禮物，是得知又能在台北小巨蛋拿起麥克風，把心情一一唱成歌，與你分享的快樂，勝過獨自擁有。甄開心！我們八月見喔！」距離她上次站上台北小巨蛋是2020年的「一一」巡迴演唱會。
此外，Hebe上傳數張登山的照片，寫下踏入不惑之年的心境：「四十擺在眼前，風光明媚。謝謝我的身心支持自己走到這；更感謝一路相伴的你。關於如何明辨事理而不致迷惑，還是有點困惑。只知道若想自由自在地看更多風景，隨心之所向去做自己想做的，自然得過得簡約，活得節約。學習不揮霍健康、不浪費時光、不糾結已經發生的、不擔憂還沒發生的、不胡亂勉強，也不輕易責備自己。」
貼文發布6小時，吸引3.3萬人按讚，大批粉絲猶如暴動，驚喜留言：「這次的生日禮物竟然是大家的！8月見」、「劃重點，八月小巨蛋」、「希望能搶得到票」、「啊！瘋掉！馥甄生日快樂」、「能做自己喜歡的事，唱自己喜愛的音樂，真的是最棒的生日禮物，馥甄生日快樂，8月見！開心平安健康就很美好」！