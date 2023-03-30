成為被社會需要的人　張榮發基金會助圓夢

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東部偏鄉缺人力 自行招募培育為解決東部護理人員招募困難、人力短缺問題，門諾醫院自2016年與馬偕醫護管理專科學校首度合作辦理護理公費生專班，鼓勵對護理有興趣的在地學子加入護理的行列，七年來，門諾醫院每年花費約1500萬投入東部護理人員的培育，而這些費用皆來自於社會各界與企業的支持，集眾人之力，才能澆灌每一棵護理幼苗的成長。
長期關懷偏鄉、積極投入社會公益的張榮發文教基金會，看到了門諾的需要以及孩子的夢想，提供2年250萬元的經費補助，期盼藉此為東部醫療品質的提升貢獻一份心力。基金會執行長鍾德美表示，創辦人張榮發先生生前倡導善循環，這與門諾機構理念非常一致，看見學生們雖然面對比別人更多的挑戰和困難，但他們不畏艱難、不怨天尤人，還抱持著自助助人的胸懷，相信這絕對是來自門諾醫院、馬偕醫療體系師長們，所建立的良好示範，同時她也再次感謝醫療體系人員長期對民眾健康照護的付出與心力。
投入護理照護 返鄉提供服務基督教門諾會醫療財團法人總執行長張文信說，馬偕護理生回到門諾醫院服務已經有三屆，這是一群讓父母安心孝順的孩子，除了自願念護理，也為了改善家境生活，甚至在透過訓練及臨床工作後，都能將所學提供給每一位患者最溫暖的照護，感謝張榮發文教基金會的公益支持，讓東部護理人員培育計畫能夠持續推動，期盼有更多的學子投入護理照護的行列，將來返回家鄉為鄉親提供服務。
門諾醫院表示，這項東部護理人員培育計畫迄今已培育超過百名學子，除了與台北馬偕醫護專校建教合作獨立招生，也透過計畫專案補助，協助對護理有興趣的孩子投入其他學校的護理專科領域，期盼習得一技之長後，取得證照回到門諾服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57323
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