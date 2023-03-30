杜拜成俄人避風港！租金、房價雙雙飆漲　居民大喊吃不消

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房產公司貝特荷姆斯（Betterhomes）駐杜拜總經理韋恩德（Richard Waind）表示，近年湧入杜拜的人口，比可出租的房屋還多，供應不足導致租金急速上漲。不只是房租，買房價格也大幅飆升，數據顯示，與2020年疫情高峰期相比，2022年杜拜的公寓價格上漲了35%，同期別墅價格則上漲了50%以上。
位於杜拜的戴維斯中東公司（Savills Middle East），副董事伯內爾（Katie Burnell）表示，去年烏克蘭戰爭爆發以來，無論是購買還是租賃，俄羅斯資金一直是推動當地房地產需求增長的最大因素，杜拜已成為包含寡頭、億萬富翁和初創企業家在內，俄國富人的避風港，就連許多年輕的俄羅斯人也搬到這座繁華的城市尋找新的就業機會；總體而言，俄羅斯人是去年杜拜房地產的最大國際投資者。
原本在杜拜租屋的安薩里（Waquar Ansari）透露，不久前他和家人還住在杜拜南部一套單臥室公寓，每年房租9500美元，上個月租約到期前，房東將租金提高3000美元，迫使他考慮搬遷，但同一地區的公寓租金都漲了40%以上：「我願意多付10-15%，所以我也查了杜拜的其他一些地方，但這個價格範圍內找不到任何像樣的公寓，唯一的選擇是搬到沙迦。」
2011年從南非舉家搬到杜拜的佩特羅爾斯（Aretha Pretorius）也表示，他們原本住在市中心的3房別墅，去年收到房東的通知說不會續租，理由是要收回自住，佩特羅爾斯一家只得尋覓新住所，卻發現同社區現在每年的租金，比他們原先支付的3萬4千美元還高75%。最後，他們不得不搬到一套小很多、租金卻高32%、也離市中心很遠的房子。
佩特羅爾斯夫婦指出，自2011年搬到杜拜後，這已經是第5次搬家，杜拜的房地產市場過去10年經歷了各種週期，但他們從未像現在這樣，需要這麼費力的找房子：「即使10年前的租金就已經不低，但那時找房子不像現在那麼困難。」許多不願透露姓名的租戶告訴《BBC》，他們都收到了房東的驅逐通知，說想自己搬進去住，但這只是藉口，房東的真實目的是想以更高的價格重新出租房子。
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