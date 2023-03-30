愛車17年開160萬公里都沒壞！原廠再送1台　駕駛曝秘訣　

杜拜成俄人避風港！租金、房價雙雙飆漲　居民大喊吃不消

▲由於不少俄國人在烏克蘭危機爆發後湧入，杜拜的房租、房價都有驚人漲幅。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於不少俄國人在烏克蘭危機爆發後湧入，杜拜的房租、房價都有驚人漲幅。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭爆發後，不少俄國人為了躲避入伍和經濟風險，紛紛湧進其他國家尋求避風港，中東阿拉伯聯合大公國的杜拜（Dubai）就是其中之一，也因此推高當地的租金、房價，不少既有居民甚至被迫離開杜拜，到隔壁的沙迦（Emirate of Sharjah）生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《英國廣播公司》（BBC）報導，杜拜的租金去年就上漲了36%，各種型態的房子租金都在漲，也加劇外籍人士在當地的生活壓力，阿聯酋約1000萬的居民中，就有近90%是外國人，被視為該國經濟支柱。

房產公司貝特荷姆斯（Betterhomes）駐杜拜總經理韋恩德（Richard Waind）表示，近年湧入杜拜的人口，比可出租的房屋還多，供應不足導致租金急速上漲。不只是房租，買房價格也大幅飆升，數據顯示，與2020年疫情高峰期相比，2022年杜拜的公寓價格上漲了35%，同期別墅價格則上漲了50%以上。

位於杜拜的戴維斯中東公司（Savills Middle East），副董事伯內爾（Katie Burnell）表示，去年烏克蘭戰爭爆發以來，無論是購買還是租賃，俄羅斯資金一直是推動當地房地產需求增長的最大因素，杜拜已成為包含寡頭、億萬富翁和初創企業家在內，俄國富人的避風港，就連許多年輕的俄羅斯人也搬到這座繁華的城市尋找新的就業機會；總體而言，俄羅斯人是去年杜拜房地產的最大國際投資者。

原本在杜拜租屋的安薩里（Waquar Ansari）透露，不久前他和家人還住在杜拜南部一套單臥室公寓，每年房租9500美元，上個月租約到期前，房東將租金提高3000美元，迫使他考慮搬遷，但同一地區的公寓租金都漲了40%以上：「我願意多付10-15%，所以我也查了杜拜的其他一些地方，但這個價格範圍內找不到任何像樣的公寓，唯一的選擇是搬到沙迦。」

2011年從南非舉家搬到杜拜的佩特羅爾斯（Aretha Pretorius）也表示，他們原本住在市中心的3房別墅，去年收到房東的通知說不會續租，理由是要收回自住，佩特羅爾斯一家只得尋覓新住所，卻發現同社區現在每年的租金，比他們原先支付的3萬4千美元還高75%。最後，他們不得不搬到一套小很多、租金卻高32%、也離市中心很遠的房子。

佩特羅爾斯夫婦指出，自2011年搬到杜拜後，這已經是第5次搬家，杜拜的房地產市場過去10年經歷了各種週期，但他們從未像現在這樣，需要這麼費力的找房子：「即使10年前的租金就已經不低，但那時找房子不像現在那麼困難。」許多不願透露姓名的租戶告訴《BBC》，他們都收到了房東的驅逐通知，說想自己搬進去住，但這只是藉口，房東的真實目的是想以更高的價格重新出租房子。

更多「俄烏戰爭一年」相關新聞。

反攻露曙光？路透：烏克蘭在前線反擊俄羅斯控制的城市

別想威脅俄生存！蒲亭盟友警告：有能摧毀任何敵人的武器

不認中俄軍事結盟！蒲亭：美國北約才想重演二戰軸心體系

影／蒲亭恐在這國部署核武　烏克蘭：白俄羅斯成人質

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀