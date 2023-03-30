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改口坦承狒狒逃脫！六福村仍堅持提告獵人：這是兩碼子事

▲原先否認的六福村，昨（29日）晚間突然改口坦承狒狒是園區所有。（圖／林務局）
▲原先否認的六福村，昨（29日）晚間突然改口坦承狒狒是園區所有。（圖／林務局）

記者陳苾暐／綜合報導

流浪狒狒本月27日在桃園落網，豈料稍晚卻傳出遭射殺身亡的消息，而原先否認狒狒為園內所有的六福村，也在昨（29日）晚間突然改口，指出經調查發現其結紮傷口與園區符合，證實是從六福村逃出，雖然如此，但仍會對獵人提告，畢竟「狒狒從哪裡脫逃與誰指使開槍是兩回事」。 

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據了解，悲劇發生後，林姓獵人事到楊梅富岡派出所供稱，當天自己受到新竹縣府農業處一名廖姓技士委託，到現場協助圍捕，曾詢問一位在場人員「若遇到狀況，能不能開槍?」，得到肯定答覆後，因擔心狒狒攻擊民眾，遂果斷扣動板機，進而造成狒狒失血過多身亡，由於那天在場的所有人都身穿便服，直到最後才知道原來他是六福村的獸醫；對此，六福村則在第一時間喊提告。

▲桃園市農業局人員順桃園市農業局人員順利抓到東非狒狒。（圖／翻攝畫面）利抓到東非狒狒。（圖／翻攝畫面）
▲所坦承狒狒是自家所有，但六福村仍堅持對獵人提出告訴。（圖／翻攝畫面）
不料原先否認狒狒是自己家的六福村，昨天晚間卻突然發布聲明，坦承狒狒是園區所有，並指出因「ㄅㄆㄇ猴園」靈長類動物數量龐大，且採自然放養方式，放養區面積達數公頃，統計上有一定難度，直至27日狒狒受傷送往六福村治療，獸醫才在過程中，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，釐清後證實脫逃的狒狒應為六福村所有。

雖承認狒狒是自家的，但據「聯合報」報導，六福村仍再三強調「狒狒脫逃與誰指使獵人開槍是兩回事」，後續仍會對其提出告訴，以維六福村聲譽。

▲六福村29日晚間承認「狒狒是園區的」，並發表聲明。（圖／六福村）
▲六福村29日晚間承認「狒狒是園區的」，並發表聲明。（圖／六福村）

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