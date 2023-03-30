蔡英文過境美國！中國駐紐約總領事處連環發文　怒嗆台獨

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黃屏強調，台灣問題對中美關係的極端重要性、高度敏感性，如何強調都不為過，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，也是中美關係第一條不可跨越的紅線。中方之所以同美國談台灣問題，是要求美方不要干涉中國內政，並質疑美國在烏克蘭問題上大談尊重主權和領土完整，卻在台灣問題上不尊重中國的主權和領土完整，又為何一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反八一七公報向台灣軍售。
黃屏聲稱，美眾議長麥卡錫有意同「竄美過境」的台灣當局領導人會面，如不汲取前眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）的錯誤教訓，只會重蹈覆轍、進一步損害2國關係，麥卡錫打「台灣牌」帶來的惡果將不得不由2國人民承受；過去50多年的歷史經驗已證明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」，深切期盼中美能化解分歧，在這關鍵時刻，任何負責任的政客，都應避免利用台灣問題干涉中國內政，破壞兩國關係的政治基礎。
中國駐紐約總領事處30日也刊登另一篇發言人回答提問的形式文章，強調中國堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸；指控蔡英文過境是假，謀求突破、宣揚台獨才是真，若美方縱容、支持有關行徑，不僅無益於地區和平安全穩定，也不符合中美兩國人民共同利益。
該發言人重申，一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，美國不顧中方強烈反對和嚴正交涉，違背對中方所作承諾，違反一個中國原則和中美3個聯合公報規定，損害中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，激起海內外中華兒女強烈憤慨和堅決反對，已有廣大在美華僑華人，透過發表公開信、舉行抗議等形式，堅決反對蔡英文竄美，反對任何破壞中美關係的行為。
該聲明最後更強調，世界潮流，浩浩蕩盪，順之則昌，逆之則亡，祖國統一是中華民族歷史演進大勢，更是全體中華兒女的共同意志，蔡英文等台獨分裂分子挾洋自重、倚美謀獨，甘當以台制華的棋子，充分暴露其媚美、謀獨、賣台的政治本性，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；希望希望領區各界人士充分了解台灣問題的由來、本質和真實現狀，尊重中國人民維護國家主權和領土完整、實現國家完全統一的願望和努力。