心跳不規律恐造成中風　台大團隊新技術治療心房顫動

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心臟不正常放電 心跳過快、不規律導致心房顫動臺大醫院心血管內科劉言彬醫師表示，所謂心房顫動，其實就是心房的電生理出了問題，產生不規則、不正常的放電。心房會做非常快速的收縮，可以達到每分鐘350下到600下。
而這樣的收縮會產生成兩個主要的問題：
1.心臟沒有有效的收縮，血液在心房內的流動變得比較慢，容易形成血栓造成中風。
2.引起心跳快、不規則的收縮，這種快速的收縮會引起病人心悸、頭暈、運動耐受性不佳的情況。
治療心房顫動 降低發生中風的風險心房顫動最擔心的是引起中風發生，患者可以使用口服抗凝血藥物控制心房顫動並降低中風的風險，心律不整藥物亦可以控制心房顫動的發生。而使用心導管消融術，也就是所謂的電燒手術，是另一個有效的方法。劉言彬醫師說，以藥物控制心房顫動的復發比例大約是50%，而接受心導管消融術(電燒手術)的狀況下約可以降低到30%以下。
心導管消融術(電燒手術)能從根本解決心房顫動問題臺大醫院團隊心導管團隊表示，藥物控制只是治標無法治本，電燒手術才能從病因改變心房顫動的狀況。目前臺大醫院使用最新的導管技術監測電燒手術，降低手術風險。臺大醫院心血管內科賀立婷醫師說:「過去診斷心房顫動的導管沒有那麼進步，診斷的精細度不高，治療的效果和安全度比較沒有辦法預期。」賀立婷醫師補充，現在有比較好的器材，包含電燒的管子，除了電燒的功能，前方還有一個壓力感測器，可以告訴醫師導管是否以正確的壓力碰觸心臟，增加治療的有效性，並且避免碰觸壓力太大，心臟發生破裂、出血等狀況的風險，大大增加了手術的成功機率。
心臟內超音波導管 輔助電燒手術順利進行另一個臺大醫院心導管團隊的利器，則是使用最新心臟內超音波導管，不只讓電燒精準度提升，更大幅降低放射線使用時間。過去電燒手術時，多是使用X光來定位電燒管的位置，一次手術幾乎等於拍了一千張X光。但近年來有新型的技術，藉由心臟內超音波導管即時觀察心臟模擬畫面，讓醫師執行手術更精確、更快速、更安全，也降低病患受到的輻射量。臺大醫院心血管內科林廷澤醫師說明，這個新的超音波叫「心臟體內超音波」，簡稱為ICE，可以建構整個心臟的構造，即時顯示手術時管子的位置，取代傳統X光一張一張拍攝的方法，降低輻射量的同時也加速了手術時間、增加手術安全性。
疑似心房顫動症狀 醫師籲盡速就醫臺大醫院心血管內科林亮宇醫師分享，數據顯示心房顫動的治療越早開始越好，心房顫動時間久了，病變位置會擴大，再進行手術的治療效果會比一開始要差，復發的機率也會增加。林亮宇醫師最後也提醒大家，心房顫動引起的中風無法預知，有可能隨時發生。如果覺得有心悸、心跳比較快、心跳不規則、頭暈，或是甚至喘、冒冷汗，一定要去看心臟科醫生，看看是不是有心房顫動的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56879
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