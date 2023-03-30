Selina認懷孕後首露臉！美到發光 友：寶寶天天吃香喝辣
41歲Selina（任家萱）認愛小7歲徐姓圈外男友1年多，13日透過PODCAST節目《迎任而解》宣布懷孕3個月，讓外界欣喜，她近日跟香氛藝術家陳美菁聚餐，被好友在臉書曝光近照，網友直呼懷孕的Selina好美。
記者楊穎軒／綜合報導
昨（29日）晚，陳美菁和Selina約在信義區吃日本料理，席間兩人親暱自拍，照片中，Selina長髮盤起，略施脂粉，穿黑色服裝搭配珍珠項鍊，美麗動人，微微散發孕媽咪味道，連好姊妹都說：「這位媽媽也太美，整個容光煥發！」
陳美菁寫下：「認識任家萱 Selina這麼多年，現在突然一起談論起育兒經，這種感覺真的很特別！」還打趣地說Selina的寶寶太幸福，跟著媽媽天天吃香喝辣，連自己也托寶寶的福，吃到美味的尖梭魚料理，「母親的角色，會讓人體驗到幸福與愛～喜悅的氣息，瀰漫在空氣中...」
Selina日前在微博上傳廣播音檔，透露目前懷孕12週，推估應該是在越南旅遊時受孕，而該趟旅程最有印象的就是「腰果」，所以決定寶寶的小名叫做「小腰果」，由於還不知道性別，這個名字也比較中性，「人生有新的身分還在適應中，並不害怕，身邊有愛我的人，還有你們（粉絲），希望你們可以感染這個喜悅。」